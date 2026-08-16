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Foto Accesul către Lacul Scropoasa şi Cascada 7 Izvoare din Munţii Bucegi, întrerupt din cauza ruperii unui pod. Avertismentul Salvamont

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pod zanoaga bucegi
Foto: Salvamont Dâmbovița/ Facebook
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Salvamontiştii din Dâmboviţa îi avertizează pe turişti că accesul către Lacul Scropoasa şi Cascada 7 Izvoare, din Munţii Bucegi, este întrerupt din cauza ruperii podului din zona Zănoaga. Salvatorii montani îi sfătuiesc pe oameni să nu încerce să traverseze podul deteriorat întrucât există riscul producerii unor accidente. 

„ATENŢIE! ACCES RESTRICŢIONAT – ZONA ZĂNOAGA. În urma deteriorării şi ruperii podului din zona Zănoaga, accesul către Lacul Scropoasa şi Cascada 7 Izvoare este, în prezent, întrerupt”, avertizează Salvamont Dâmboviţa, într-o postare pe pagina de Facebook. 

Salvatorii montani le recomandă turiştilor să nu încerce să traverseze podul deteriorat, întrucât există „risc de accident, iar o astfel de situaţie poate necesita intervenţia echipelor de salvare”. 

„Pentru siguranţa dumneavoastră, respectaţi restricţiile şi evitaţi zona până la remedierea situaţiei. În caz de urgenţă, apelaţi 112 sau 0SALVAMONT”, mai arată sursa citată. 

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Editor : A.C.

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