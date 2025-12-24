Accident cu cinci răniți în judeţul Vaslui. Două mașini s-au ciocnit frontal

Cinci persoane au fost rănite, fiind transportate la spital, miercuri seară, în urma unui accident rutier produs în judeţul Vaslui, unde două autovehicule s-au ciocnit frontal.

Accidentul rutier s-a produs, miercuri seară, în localitatea vasluiană Satu Nou, unde două autovehicule s-au ciocnit frontal. În urma impactului extrem de puternic, una dintre maşini s-a transformat într-un morman de fiare.

La faţa locului au fost trimise mai multe ambulanţe, echipajele medicale găsind cinci victime - doi bărbaţi şi trei femei - cu vârste cuprinse între 15 şi 61 de ani, potrivit News.ro.

Răniţii erau conştienţi, însă au suferit diverse traumatisme de gravitate diferită, potrivit oficialilor Serviciului de Ambulanţă Vaslui, toţi cinci fiind preluaţi de ambulanţe şi transportate la Spitalul Judeţean Vaslui.

