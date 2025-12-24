Live TV

Accident cu cinci răniți în judeţul Vaslui. Două mașini s-au ciocnit frontal

Data publicării:
ambulanta smurd
FOTO: Shutterstock

Cinci persoane au fost rănite, fiind transportate la spital, miercuri seară, în urma unui accident rutier produs în judeţul Vaslui, unde două autovehicule s-au ciocnit frontal.

Accidentul rutier s-a produs, miercuri seară, în localitatea vasluiană Satu Nou, unde două autovehicule s-au ciocnit frontal. În urma impactului extrem de puternic, una dintre maşini s-a transformat într-un morman de fiare.

La faţa locului au fost trimise mai multe ambulanţe, echipajele medicale găsind cinci victime - doi bărbaţi şi trei femei - cu vârste cuprinse între 15 şi 61 de ani, potrivit News.ro.

Răniţii erau conştienţi, însă au suferit diverse traumatisme de gravitate diferită, potrivit oficialilor Serviciului de Ambulanţă Vaslui, toţi cinci fiind preluaţi de ambulanţe şi transportate la Spitalul Judeţean Vaslui.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
A stethoscope placed on an electrocardiogram
1
Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională...
om in vant si ninsoare
2
Vremea rea cuprinde România: cod galben de viscol în jumătate de țară. Care sunt zonele...
profimedia-0775154874
3
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul...
Jaw-dropping new weapon drop dozens of attacking drones out of sky
4
Racheta de 30 de centimetri și jumătate de kilogram care ar putea deveni cel mai mare...
Marilen pirtea
5
Marilen Pirtea: „Premierul Bolojan mi-a propus să preiau Ministerul Educației. Voi...
A transmis un SINGUR cuvânt, după ce Rusia a cerut arestarea sa pentru terorism! Apoi, a făcut un anunț sumbru
Digi Sport
A transmis un SINGUR cuvânt, după ce Rusia a cerut arestarea sa pentru terorism! Apoi, a făcut un anunț sumbru
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ambulanta
Incident șocant în Vaslui: tânăr de 25 de ani, găsit înjunghiat pe marginea drumului. A fost dus de urgență la spital
explozie italia
Momentul în care o cisternă cu GPL a explodat pe autostrada A1 din Italia, după ce s-a ciocnit cu un camion
accident autostrada noua
Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
ambulanta SMURD
Accident grav în județul Sibiu: un microbuz în care erau copii a intrat în zidul unei case. 10 oameni au ajuns la spital
barbat cu cutit in mana
Un bărbat de 55 de ani din Vaslui a fost găsit mort. El ar fi fost înjunghiat cu cuțitul în piept de soție
Recomandările redacţiei
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine...
Raed Arafat
Vreme severă în România. Raed Arafat a convocat o ședință de urgență...
Parada militară la Moscova
Când se așteaptă rușii ca războiul cu Ucraina să se încheie...
Tradiții și obiceiuri românești de Crăciun 2025. Foto Getty Images
Tradiții românești de Crăciun: Cum se sărbătorește ziua de 25...
Ultimele știri
CNAS a supus dezbaterii publice ordinul cu modificările convenite la ultimele negocieri cu medicii. Noutăţile prevăzute
Mesajul lui Ilie Bolojan de Crăciun: Sănătate, speranţă şi credinţă într-un viitor mai bun
Spunem „La mulți ani” de Crăciun? Preotul explică ce nume sunt sărbătorite pe 25 decembrie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Chuck Norris își plânge fosta soție și iubirea din liceu, decedată la 84 de ani: "A însemnat enorm pentru...
Cancan
Ce pensie are Cornel Dinu. Câți bani încasează de la statul român, de fapt
Fanatik.ro
Bancul cu Ceaușescu pe care Dragomir i l-a spus în față dictatorului chiar de Crăciun. Episod uluitor cu...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Juri Cisotti, portret de fotbalist: „Ai mei știu că sunt puțin nebun”. Interviu exclusiv
Adevărul
Emisiunile umoristice care iau în râs administrația Trump, amenințate cu „eutanasierea” de președintele SUA
Playtech
Mega-proiectul abandonat din timpul lui Ceaușescu revine oficial la viață. Tarnița, hidrocentrala de 1.000 MW...
Digi FM
„Fiica ta este superbă!”. Jennie Garth, Kelly din serialul „BH 90210”, într-o apariție rară alături de fata...
Digi Sport
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
Pro FM
Demi Lovato, într-o rochie roșie foarte decoltată, după ce a slăbit 20 de kilograme. A mers cu soțul ei la o...
Film Now
Teaserul pentru filmul „Peaky Blinders: The Immortal Man” a fost lansat. Cillian Murphy, în rol principal...
Adevarul
Rusia vrea să construiască o centrală nucleară pe Lună în următorii zece ani. Rosatom și Institutul...
Newsweek
Viața la pensie - Cum pot avea bunicii singuri un Crăciun frumos?
Digi FM
Obiceiuri de Ajun şi de Crăciun la români. Ce să faci ca să ai noroc
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
„Ce familie frumoasă!”. Gwyneth Paltrow, pe covorul roșu alături de copiii ei. Apple și Moses au captat...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...