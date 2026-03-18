Accident cu șase mașini, în Sectorul 2 din Capitală: un autoturism s-a răsturnat. O femeie a fost dusă la spital

O femeie a fost transportată la spital în urma unui accident în care au fost implicate trei autovehicule aflate în mişcare şi trei staţionate, una dintre maşini răsturnându-se, produs miercuri dimineaţă pe Şoseaua Ştefan cel Mare, în Sectorul 2 al Capitalei. 

„La data de 18.03.2026, în jurul orei 07.30, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe Şoseaua Ştefan cel Mare, în zona Spitalului Clinic Colentina. Poliţiştii rutieri ajunşi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un accident de circulaţie, în care au fost implicate trei autovehicule aflate în mişcare şi trei staţionate, iar din impact un autovehicul s-a răsturnat pe partea laterală stânga”, informează Brigada de Poliţie Rutieră a Capitalei.

Şoferii implicaţi au fost testaţi cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind „zero". 

În urma accidentului de circulaţie, şoferul unuia dintre vehiculele implicate, o femeie în vârstă de 56 de ani, a necesitat îngrijiri medicale şi a fost transportată la spital.

Au fost aplicate restricţii pe benzile 1 şi 2 pe Şoseaua Ştefan cel Mare, în dreptul Spitalului Clinic Colentina, către strada Barbu Văcărescu.

În continuare, poliţiştii Brigăzii Rutiere fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

