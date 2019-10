Accident de muncă grav: Un muncitor a fost scos decapitat de sub un mal de pământ prăbușit, iar un altul a fost rănit

Doi bărbaţi care lucrau pe un şantier în municipiul Braşov au fost prinşi sub un mal de pământ care s-a surpat, unul dintre ei decedând înainte de a fi scos afară de echipele de salvatori.

Conform Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Braşov, una dintre cele două persoane a fost prinsă parţial sub malul de pământ iar cealaltă, în întregime.

La sosirea echipajului de descarcerare, persoana acoperită complet a fost găsită decedată. Bărbatul a fost scos decapitat de sub pământ . Nu este clar dacă mutilarea a fost făcută de excavatorul care degaja pământul și nici dacă utilajul ar fi acționat sub comanda ISU. Cealaltă persoană era conştientă la momentul în care a fost scoasă de sub malul de pământ.

Intervenţia a fost dificilă, din cauză că pompierii au fost nevoiţi să stabilizeze malul de pământ înainte de a scoate cele două persoane, a menţionat sursa citată.

Conform Poliţiei, se fac cercetări pentru a se stabili împrejurările şi cauzele producerii incidentului.

Fiind vorba de un accident de muncă, au fost sesizate atât Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov, cât şi Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Editor web: Liviu Cojan