Live TV

News Alert Accident feroviar grav lângă București. Patru oameni au murit după ce un tren a lovit o mașină la trecerea de la Vidra

Data actualizării: Data publicării:
SINE DE TREN
Foto. Profimedia

Patru persoane au murit, vineri după-amiază, într-un accident grav petrecut la trecerea la nivel dintre halta de mișcare Vidra și stația Jilava, la doar câțiva kilometri de București. Trenul de călători R 9708, care circula pe ruta Giurgiu–București, a lovit violent o mașină aflată pe calea ferată. Impactul a fost devastator, iar traficul feroviar este blocat.

„Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. informează că, în jurul orei 15:00, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Căi Ferate București, trenul R 9708, aparținând Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători CFR Călători S.A., a surprins un autovehicul la o trecere la nivel semnalizată cu indicatoare rutiere (IR), situată între halta de mișcare Vidra și stația Jilava, km feroviar 15+980. Din primele informații, în urma impactului au fost înregistrate patru victime decedate”, a transmis, vineri, CFR.

La fața locului sunt mai multe echipaje de intervenție.

Până la finalizarea cercetărilor efectuate de organele abilitate, trenul R 9708 va staționa la locul evenimentului.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
Serghei Lavrov susţine o conferinţă de presă la sediul ONU de la New York pe 24 septembrie 2022.
2
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să...
Investment in real gold than gold bullion and gold coins
3
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina...
copii in drum spre scoala, excursie elevi
4
Ministrul Educaţiei, mesaj către profesori legat de temele pentru acasă date elevilor...
mocanu
5
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost...
Neverosimil: ”Louis Munteanu vrea 5.000.000 € la semnătură!”
Digi Sport
Neverosimil: ”Louis Munteanu vrea 5.000.000 € la semnătură!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
SEP_CCR_ILUSTRATIE_18_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Curtea Constituțională a publicat motivarea prin care argumentează de...
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Sorin Grindeanu, atac la Ilie Bolojan în discursul de la Congres: „Se...
marius isaila la dna-Mediafax Foto-Liviu Adascalitei 1
Marius Isăilă, reținut de DNA pentru cumpărare de influență. Fostul...
dani mocanu tanc
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit...
Ultimele știri
Cinci persoane, inclusiv un notar public, reținute în dosarul „Fabrica de moșteniri”. DIICOT cere arestarea preventivă
Lia Olguța Vasilescu: Trebuie să decidem. Suntem ascultați, rămânem la guvernare. Suntem puși în geam când vine factura, mai bine ieșim
Bogdan Ivan, critici pentru Traian Băsescu și Emil Boc: „Acum se îmbracă în alte haine și dau lecţii despre cum se conduce România”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Parked cars along a street in Bucharest, Romania, 2020.
Poliţia Capitalei: Suspecţii care au lipit coduri QR false pe panourile de parcare din Sectorul 1 au fost depistaţi
tramvai
Tramvai cuprins de flăcări în Capitală
N13 PIETON LOVIT DE CABLU-TEL DIR_00040
Grav accident în București. Un camion a rupt cablurile rețelei de tramvai: o femeie este în stare gravă la spital
Romanian Police Car (Politia Rutiera) in Bucharest traffic, Romania, 2023
Profesor de canto din București, arestat după ce a abuzat sexual două eleve de 13 ani. Bărbatul preda și la Craiova
tren
Călătorii cu trenul între capitalele UE în doar câteva ore. Când ar putea fi gata rețeaua feroviară de mare viteză
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost umilită o mireasă chiar în ziua nunții, de proaspătul soț: „M-am simțit invizibilă, am fost ținta...
Cancan
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit discuția cu tatăl lui Louis Munteanu, care-i spunea că are tricoul lui Lăcătuș. „Hai...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Gigi Becali, dezvăluiri bombă despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB și câte milioane costa totul: „Nea...
Adevărul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali...
Playtech
Când pierzi indemnizația pentru creșterea copilului. Se poate suspenda sau întrerupe mai ușor decât crezi...
Digi FM
Cine e Natalie Puskinova, Miss Earth 2025. Are doar 21 de ani și preocupări lăudabile
Digi Sport
Lovitură de proporții: 17 arbitri şi preşedintele unui club de primă ligă, arestați în scandalul pariurilor...
Pro FM
Katy Perry pare să vorbească despre despărțirea de Orlando Bloom, într-o piesă lansată recent: „Jur pe...
Film Now
Sebastian Stan, după șapte filme în universul Marvel: "Am crescut ca persoană și ca actor, dar au fost doar...
Adevarul
Escroacele de război. Fenomenul „văduvelor negre” ia amploare în Rusia
Newsweek
Care pensionari iau 625 lei în plus la pensie până la finalul anului? În ce zile intră banii?
Digi FM
Sebastian Stan se simte „norocos” că rolurile din filme ca „The Apprentice” şi „A Different Man” au venit mai...
Digi World
A fost creat un antibiotic care învinge tuberculoza rezistentă. Ar putea salva milioane de vieți
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Cine gestionează averea imensă a lui Bruce Willis, bolnav de demență. A devenit stâlpul principal al familiei
UTV
Theo Rose vorbește despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit mamă. Artista nu își dorește încă al...