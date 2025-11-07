Patru persoane au murit, vineri după-amiază, într-un accident grav petrecut la trecerea la nivel dintre halta de mișcare Vidra și stația Jilava, la doar câțiva kilometri de București. Trenul de călători R 9708, care circula pe ruta Giurgiu–București, a lovit violent o mașină aflată pe calea ferată. Impactul a fost devastator, iar traficul feroviar este blocat.

„Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. informează că, în jurul orei 15:00, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Căi Ferate București, trenul R 9708, aparținând Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători CFR Călători S.A., a surprins un autovehicul la o trecere la nivel semnalizată cu indicatoare rutiere (IR), situată între halta de mișcare Vidra și stația Jilava, km feroviar 15+980. Din primele informații, în urma impactului au fost înregistrate patru victime decedate”, a transmis, vineri, CFR.

La fața locului sunt mai multe echipaje de intervenție.

Până la finalizarea cercetărilor efectuate de organele abilitate, trenul R 9708 va staționa la locul evenimentului.

