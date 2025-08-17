Accident grav cu șase mașini pe DN6, în Giurgiu. Patru persoane au fost transportate la spital

Patru persoane au fost rănite duminică după-amiază, după ce șase mașini s-au ciocnit pe DN6, în zona localității Gorneni din județul Giurgiu. Victimele au fost preluate de ambulanțe și transportate la spital, informează News.ro.

La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Secţiei Mihăileşti cu o autospecială de stingere, o ambulanţă SMURD, trei autosanitare de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean.

În urma accidentului, patru persoane au fost rănite.

Este vorba despre două femei, cu vârste de 57 şi 72 de ani şi doi bărbaţi de 60 şi 74 de ani, victimele au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la un spital din capitală, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu.

