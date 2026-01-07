Accident grav cu trei mașini în județul Neamț. Doi copii și patru adulți au ajuns la spital

Șase persoane, între care doi copii, au fost transportate la spital, miercuri seară, în urma unui accident rutier produs în municipiul Roman, județul Neamț, în care au fost implicate trei autoturisme. La locul evenimentului au intervenit forțe și mijloace de la Detașamentul de pompieri Roman, Serviciul de Ambulanță Județean și Inspectoratul de Poliție Județean, relatează News.ro.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț, în cele trei autoturisme implicate în accident se aflau nouă persoane.

„La sosirea forțelor de intervenție, trei persoane din două autoturisme erau încarcerate. Pompierii, cu ajutorul echipamentelor specifice din dotarea autospecialelor, au acționat pentru scoaterea celor trei persoane din autoturisme: o fetiță de 9 ani și două femei, de 40 și 48 de ani. Cele trei victime au fost preluate de echipajele SMURD și SAJ și ulterior au fost transportate la spital”, a transmis ISU Neamț.

Alte trei persoane, un băiat de 16 ani, o femeie de 40 de ani și un bărbat de 45 de ani, au necesitat îngrijiri medicale, fiind preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru investigații suplimentare. Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.

Editor : Ș.A.