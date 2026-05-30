Accident grav cu trei mașini pe DN 1, în Brașov. Un copil a murit, alte opt persoane au fost duse la spital

Un accident grav s-a produs sâmbătă după-amiază pe DN 1, între localităţile Şercaia şi Mândra din judeţul Braşov. Nouă persoane au fost implicate în coliziunea dintre trei autoturisme, iar un copil şi o femeie au fost găsiţi în stop cardio-respirator. În ciuda manevrelor de resuscitare, minorul a murit, în timp ce femeia a răspuns intervenţiei medicilor şi a fost transportată la spital.

Actualizare 17.34 Potrivit ISU Braşov, femeia a răspuns manevrelor de resuscitare, este politraumatizată şi a fost transportată de echipajul de terapie intensivă mobilă către Unitatea de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean Braşov.

Totodată, un bărbat cu diverse traumatisme a fost transportat la UPU Braşov, iar trei copii şi ei cu diferite traumatisme au fost transportaţi la Spitalul de Pediatrie Braşov.

„Din nefericire, minorul nu a răspuns manevrelor de resuscitare şi a fost declarat decesul acestuia”, a precizat sursa citată.

„În această după-amiază, în jurul orei 15.30, am fost solicitaţi să intervenim la un accident rutier produs pe DN 1, între localităţile Şercaia şi Mândra, în care au fost implicate trei autoturisme. În urma evenimentului au rezultat nouă victime, dintre care cinci adulţi şi patru minori. La sosirea echipajelor de intervenţie, un minor era în stare de inconştienţă, aflat în stop cardio-respirator, fiind imediat începute manevrele de resuscitare. De asemenea, o femeie în vârstă de aproximativ 40 de ani se află în stop cardio-respirator, echipajele medicale efectuând manevre de resuscitare”, se arată într-o informare a ISU Braşov.

Potrivit sursei citate, ceilalţi trei minori prezintă traumatisme uşoare şi beneficiază de îngrijiri medicale la faţa locului. Totodată, ceilalţi patru adulţi implicaţi sunt evaluaţi medical de către echipajele de intervenţie, toţi fiind conştienţi şi cooperanţi.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost mobilizate următoarele forţe: o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD de prim ajutor calificat, un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă, precum şi trei echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

