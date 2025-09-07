Live TV

Accident grav în Argeş. Doi şoferi de 21 şi 23 de ani au murit după o coliziune frontală într-o curbă

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-09-07T100213.156
Foto via News.ro

Un grav accident rutier s-a produs, duminică dimineaţă, pe drum judeţean din Argeş. Doi şoferi de 21 şi 23 de ani au murit, după ce maşina unuia a intrat pe contrasens, într-o curbă, potrivit News.ro. O pasageră de 21 de ani a ajuns la spital cu răni. Una dintre ipotezele luate în calcul de poliţişti este că unul dintre şoferi a intrat pe contrasens în curbă, cel mai probabil din cauza vitezei.

„Din verificările preliminare, efectuate de poliţiştii Biroului Rutier Piteşti, s-a stabilit că un tânăr de 23 de ani, din Piteşti, care conducea un autoturism pe DJ 703K, pe raza comunei Budeasa, având direcţia de deplasare Piteşti spre Budeasa, în împrejurări care vor fi stabilite prin cercetări, posibil pe fondul vitezei excesive, pe o porţiune de drum în curbă, a intrat în coliziune cu un autoturism care se deplasa din sensul opus, condus de un tânăr de 21 de ani, din Budeasa”; informează oficialii Poliţiei judeţene Argeş.

Echipajele de salvare trimise la locul accidentului au găsit maşinile zdrobite, una dintre ele, răsturnată în afara şoselei. Ambii şoferi erau încarceraţi, unul fiind deja mort. Decesul celui de-al doilea a fost declarat ulterior,

O tânără de 21 de ani, din Piteşti, aflată pe scaunul din dreapta faţă în autoturismUL care a intrat pe contrasens, a fost rănită, fiind dusă la spital.

„În cauză urmează să fie întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, în care cercetările continuă, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul rutier a avut loc”, precizează Poliţia.

