Accident grav în București. Doi tineri au murit după ce o mașină s-a izbit de un autobuz

Doi tineri şi-au pierdut viaţa, într-un grav accident rutier care a avut loc în Bucureşti. La miezul nopţii, maşina în care se aflau aceştia a intrat pe contrasens şi s-a izbit de un autobuz care circula fără călători. Şoferul vehicului de transport în comun a fost rănit. Martorii spun că acesta nu a avut cum să evite impactul cu autoturismul care circula cu viteză foarte mare. Poliţia a deschis un dosar penal în acest caz.

Autoturismul în care se aflau doi bărbaţi a fost complet distrus în urma impactul cu un autobuz, pe Şoseaua Petricani din Bucureşti. Şoferul de 31 de ani şi pasagerul, care ar fi împlinit 24 de ani peste câteva zile, au murit pe loc.

Martor: Am auzit o bubuitură şi am văzut maşina de-a curmezişul străzii. Din ce am înţeles, a venit cu viteză de sus din pantă, dinspre Fabrica de Glucoză, a derapat, s-a învârtit de două ori şi a intrat în autobuz.

Martor: Sigur a avut viteză. Ăsta cu autobuzul cred că aproape s-a oprit pe loc, sigur. Omul se vede că e pe banda lui.

Un martor susţine că automobilul a trecut de mai multe ori prin acea zonă, înainte de producerea accidentului. De fiecare dată avea viteză mare. Autobuzul de care s-a izbit se retrăgea de pe traseu. În vehicul nu erau călători, dar şoferul în vârstă de 36 de ani a fost rănit.

Andra Arsintescu, purtător de cuvânt Brigada Rutieră: Şoferul autobuzului a fost testat cu alcooltest, rezultatul fiind 0 şi a fost transportat la Spitalul Floreasca. Se efectuează cercetări pentru stabilirea cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului rutier. În cauză s-a deschis un dosar penal sub aspectul infracţiunii de ucidere din culpă.

Oamenii care locuiesc în zonă se plâng că mulţi şoferi circulă cu viteză pe şosea.

Martor: Am făcut o grămadă de reclamaţii şi la primărie să ne pună semafor, să ne pună pentru copii, nimic. Trcerea e cea mai periculoasă, dimineaţa trec copiii, vine cu viteză... Este cea mai circulată şosea din Capitală, cred.

Anul trecut, în Bucureşti au fost înregistrate peste 500 accidente rutiere grave. 50 de persoane au decedat, iar peste 500 au fost rănite.

