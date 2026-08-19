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Accident grav în București. Trei pietoni au fost loviți de o mașină: unul a murit, doi au ajuns la spital. Sunt restricții de trafic

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un con pe sosea
Foto cu caracter ilustrativ / Getty Images
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Trei pietoni au fost loviţi, miercuri după-amiază, de un autoturism, pe Şoseaua Gării Căţelu din Bucureşti. Una dintre victime, în vârstă de 29 de ani, a murit, celelalte două fiind transportate la spital. Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul, fiind instituite restricţii de trafic.

Accidentul s-a produs, miercuri după-amiază, pe Şoseaua Gării Căţelu.

„Din primele informaţii, conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 43 de ani, care se deplasa pe Şos. Gării Căţelu, dinspre Drumul Între Tarlale către Şos. Pantelimon, în circumstanţe ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a surprins şi accidentat trei pietoni. În urma accidentului de circulaţie, un pieton în vârstă de 29 de ani şi-a pierdut viaţa, iar ceilalţi doi au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale”, a informat Brigada Poliţiei Rutiere.
 
Şoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind 0.

În urma accidentului, sunt restricţii de circulaţie pe Şos. Gării Căţelu, pe ambele sensuri de deplasare.

Poliţiştii fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulaţie.

Editor : C.S.

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