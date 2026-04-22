Accident grav în Buzău între o autospecială de poliție și un camion. Un polițist și un jandarm au ajuns la spital

O autospecială de poliție, în care se afla un echipaj mixt polițist–jandarm, a fost implicată miercuri dimineață într-un accident rutier produs pe DN 2C, la ieșirea din localitatea Smeeni spre Pogoanele. Ambii ocupanți ai mașinii au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale, scrie News.ro.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, din primele date de la fața locului reiese că accidentul s-a produs în urma unei coliziuni între două autovehicule. Autospeciala de poliție se deplasa pe direcția Călțuna către Pogoanele, fiind condusă de un polițist de 23 de ani, din Buzău, și a intrat în impact cu un camion care ar fi fost staționat pe acostament, pe același sens de mers.

„Accidentul s-a soldat cu rănirea membrilor echipajului mixt poliţist/jandarm din autospecială, ambii ocupanţi ai maşinii fiind preluaţi de ambulanţă şi transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale. În cauză se va întocmi dosar penal, iar poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul”, au transmis reprezentanţii IPJ.

