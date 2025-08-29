Accident grav în Buzău. Un adolescent de 14 ani a murit și patru tineri au fost răniți după ce mașina lor s-a izbit de un cap de pod

Un accident grav s-a produs în noaptea de joi spre vineri, pe DJ102B, în comuna Calvini, județul Buzău. Un adolescent de 14 ani a murit, iar alți patru tineri, cu vârste între 14 și 21 de ani, au fost răniți după ce mașina în care se aflau a ieșit de pe șosea și s-a izbit de un cap de pod, relatează News.ro.

Autoturismul era condus dinspre Cislău către Cătina de un tânăr de 21 de ani, din Calvini. La un moment dat, acesta a pierdut controlul volanului, iar mașina a părăsit partea carosabilă și s-a izbit de un cap de pod.

Potrivit martorilor, șoferul își cumpărase recent mașina și plecase la drum împreună cu mai mulți prieteni. În urma impactului, tânărul de la volan și patru pasageri cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani au fost răniți și transportați la spital.

Adolescentul de 14 ani, aflat pe bancheta din spate, a fost grav rănit în urma impactului și a decedat după ce a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Buzău.

Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

