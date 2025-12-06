Live TV

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Alexandru Busca/Inquam Photos

Un accident neobișnuit a avut loc sâmbătă în Sectorul 5 al Capitalei, unde un șofer de 26 de ani, care tocmai intrase cu mașina într-un copac, a accelerat brusc și a lovit două ambulanțe SMURD sosite la fața locului pentru a-i acorda primul ajutor. Testele efectuate ulterior au arătat că nu consumase alcool sau substanțe psihoactive.

Şoferul unei maşini care circula pe o stradă din sectorul 5 al Capitalei a pierdut controlul volanului şi a lovit un copac de pe marginea celuilalt sens de deplasare. Echipajele de prim ajutor de pe ambulanţele sosite la locul accidentului au spart un geam al autovehicului întrucât conducătorul auto nu comunica cu acestea.

Din motive deocamdată necunoscute, bărbatul a accelerat, avariind autosanitarele. În urma testării, poliţiştii au stabilit că acesta nu consumase nici alcool, şi nici substanţe psihoactive.

Brigada Rutieră a Capitalei a informat că sâmbătă, în jurul orei 14:20, conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 26 de ani, care se deplasa pe strada Anghel Alexandru, dinspre strada Zeţarilor către strada Luică, în dreptul unui imobil, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, a pătruns pe sensul opus de circulaţie şi a lovit un copac.

La faţa locului s-au deplasat două ambulanţe SMURD şi deoarece conducătorul auto nu comunica cu echipajele de prim ajutor, acestea au spart geamul pasagerului din dreapta faţă, după care bărbatul, din cauze ce vor fi stabilite în urma verificărilor, ar fi accelerat şi a avariat uşor cele două ambulanţe SMURD aflate la faţa locului.

Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatele Alcooltest şi DrugTest, rezultatele indicate fiind "zero", respectiv negativ, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, bărbatul nu a dorit să i se acorde îngrijiri medicale, fiind condus la sediul Biroului Accidente Uşoare, pentru întocmirea documentelor de constatare şi luarea măsurilor necesare. De asemenea, şoferii ambulanţelor SMURD au fost îndrumaţi la Biroul Accidente Uşoare pentru a fi soluţionată cauza.

