Accident grav în Cluj-Napoca: Un TIR a intrat într-un bloc

Un accident grav s-a petrecut joi dimineață pe o stradă din Cluj-Napoca. Un șofer a intrat cu TIR-ul într-un bloc, după ce a pierdut controlul direcției. Șoferul a fost rănit.

Accidentul a avut loc joi dimineață pe o stradă din Cluj-Napoca. Un bărbat de 51 de ani din Cluj-Napoca, care conducea un TIR, a pierdut controlul direcției, a pătruns pe sensul opus de mers, unde a acroșat două mașini care erau parcate, iar ulterior a intrat într-un bloc aflat la marginea drumului.

Au intervenit de urgență echipaje ale ISU Cluj, polițiști și ambulanțe, iar traficul a fost îngreunat pentru mai multe zeci de minute, iar zona a fost blocată.

În urma impactului, șoferul a necesitat îngrijiri medicale, astfel că a fost dus la spital pentru investigații suplimentare. El a fost totodată testat pentru consumul de alcool, iar rezultatul a fost negativ. 

Cercetările continuă în acest caz.

