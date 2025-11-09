Live TV

Video Accident grav în Dolj: două mașini s-au ciocnit violent, după ce un tânăr a intrat pe contrasens. Doi morţi şi un rănit

Data publicării:
masina pe strada lovita dupa accident
Foto: Captură video Digi24

Două persoane au murit şi una a fost rănită într-un accident rutier produs, duminică dimineaţă, în judeţul Dolj, unde două autoturisme s-au ciocnit frontal. Poliţiştii au constatat că evenimentul rutier a avut loc în condiţiile în care un tânăr de 20 de ani a intrat pe contrasens, maşina sa izbindu-se frontal de un autoturism care circula regulamentar.

  Accidentul s-a produs pe drumul naţional 56, între localităţile Podari şi Radovan din judeţul Dolj.
 
Cercetarea făcută de Poliţie la faţa locului arată că un tânăr în vârstă de 20 de ani, din comuna Desa, care se deplasa la volanul unui autoturism dinspre Craiova către Calafat, în afara localităţii Podari, a intrat pe contrasens, maşina sa izbindu-se frontal de un autoturism condus de un bărbat de 36 de ani din comuna Perişor, potrivit News.ro. 
 
„În urma evenimentului rutier, din nefericire, cei doi conducători auto au decedat. De asemenea, o tânără de 30 de ani, din municipiul Craiova, pasageră în cel de-al doilea autoturism, a fost transportată la spital”, informează oficialii Poliţiei Dolj.
 
În urma accidentului, DN 56 a fost blocat. Poliţia a deschis dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Pintea_Paul-Ciprian senator
1
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis...
SIM card
2
Rusia intenționează să suspende serviciile de telefonie mobilă timp de 24 de ore pentru...
femeie pe jos si frunze de toamnă
3
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
maneliti muisti
4
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la...
WhatsApp Image 2025-11-07 at 19.41.31
5
Cine este Constantin Hanț, afaceristul pomenit în stenogramele DNA că s-a lăudat că...
De ce a avut Stoichiță geacă roșie la înmormântarea lui Emeric Ienei
Digi Sport
De ce a avut Stoichiță geacă roșie la înmormântarea lui Emeric Ienei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Taksim Square, Istanbul, Turkiye
Doi români au fost răniți la Istanbul, într-un atac armat în Piața...
Sicriul cu rămăşiţele lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, depus la Palatul Cotroceni.
Sicriul cu rămășițele domnitorului Grigore Ghyka, depus la Cotroceni...
Radu Burnete, consilier prezidențial.
În ce stadiu sunt reformele magistraților și cele administrative...
pahare de sampanie la nuntă
ANAF începe, de luni, controale la organizatorii de nunți și...
Ultimele știri
Alertă de valuri puternice în Tenerife. Trei persoane și-au pierdut viața
În Munții Maramureșului, Athos este câinele erou al salvamontiștilor: „Știe când trebuie să plecăm undeva sau când avem o misiune”
Alertă de tsunami în nordul Japoniei după un cutremur cu magnitudinea de 6,7
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
N13 PIETON LOVIT DE CABLU-TEL DIR_00040
A murit femeia lovită de un cablu de tensiune STB într-o intersecție din București
accident
Copil în vârstă de 1 an, în stare gravă după ce a fost proiectat prin parbrizul unei mașini, în urma unui accident rutier
tigari
Țigări de contrabandă de peste jumătate de milion de lei, descoperite în mașina unui tânăr doljean. Ce susținea că transportă
loc accident in bucuresti
Accident grav în București: un stâlp de electricitate s-a prăbușit pe bulevard, după ce o mașină l-a lovit în plin. O persoană rănită
batran la tara
Case părăsite, ulițe pustii. Cum arată viața în satele României în care mai trăiesc doar câțiva bătrâni: „E greu tare, vai de noi”
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul iubirii pentru luna noiembrie 2025. Racii pot transforma prietenia în dragoste, Leii caută...
Cancan
Ce a descoperit un locatar din blocul din Rahova! Polițiștii dormeau și…
Fanatik.ro
Foto exclusiv. Unde a sărbătorit Pașcanu golul cu FC Argeș! Ce făcea fundașul Rapidului la 2 noaptea
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Șoc! Rinat Ahmetov preia un club din SuperLiga!? Care e condiția pentru a face Șahtior de România!
fronti
Doi frați maramureșeni, care au transportat ilegal migranți ucraineni cu motocicletele, au fost arestați
Playtech
Plată pierderi pentru coloana de pe casa scării. Ce spune legea?
Digi FM
O legendă a sportului a mințit că are cancer și a obținut sute de mii de euro. Cum a folosit un cablu de...
Digi Sport
S-a aflat de ce Ronaldo i-a spus ”NU” lui Loți Boloni!
Pro FM
Millie Bobby Brown, după ce adoptat o fetiță alături de Jake Bongiovi: "Vreau patru copii. Casa noastră e...
Film Now
Pamela Anderson, declarații explozive despre Sylvester Stallone: ”Mi-a oferit un apartament și o mașină ca să...
Adevarul
Anii în care românii au trăit iluzia libertății și a democrației. Cum a fost salvat comunismul după Revoluție
Newsweek
Care pensionari primesc între 440 și 627 lei în plus la pensie? Ce au muncit, câți ani și în ce sectoare?
Digi FM
Prințul Harry și Meghan Markle, printre cei 300 de invitați de la petrecerea în stil James Bond a lui Kris...
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Brad Pitt are o listă „neagră” a starurilor cu care nu va mai lucra niciodată. Cine sunt însă actrițele lui...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...