Live TV

Accident grav în Harghita: un tânăr de 17 ani a murit, iar alți șase adolescenți au fost răniți după ce un ATV cu remorcă s-a răsturnat

Data publicării:
masina de politie cu girofarul aprins noaptea
Foto: Poliția Română

Şapte adolescenţi, cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani, au fost implicaţi, luni seară, într-un accident grav produs pe un drum forestier din localitatea Joseni, judeţul Harghita. ATV-ul cu remorcă în care se aflau s-a răsturnat, iar unul dintre tineri a murit, ceilalţi fiind transportaţi la spital, potrivit News.ro.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita, „accidentul s-a produs pe un drum forestier, pe raza localităţii Joseni, în urma căruia un ATV cu remorcă a ieşit în afara părţii carosabile. Din primele informaţii, în ATV se aflau 7 tineri, cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani”, au transmis pompierii.

La locul accidentului au fost direcţionate mai multe echipaje de intervenţie. O victimă a fost găsită în stop cardio-respirator.

„După efectuarea manevrelor de resuscitare, care au fost însă fără succes, victima a fost declarată decedată de către echipajul SAJ cu medic”, a precizat ISU Harghita.

Celelalte victime au fost preluate pentru evaluare medicală şi transport la spital.

„S-a alertat ATPVM (autospeciala transport personal şi victime multiple) de la Detaşamentul de Pompieri Miercurea Ciuc, cu doi asistenţi medicali de la UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, care va prelua şi transporta victimele de la CPU Gheorgheni la UPU M. Ciuc”, au mai anunţat salvatorii.

Poliţia urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
salvador dali
1
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
2
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
ilie bolojan in studioul digi24
3
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
4
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
bile de la loto
5
REZULTATE LOTO - Duminică, 26 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
L-a invitat pe Gigi Becali la nuntă, dar a fost lăsat ”cu ochii în soare”! Motivul neașteptat: ”Am investit salariul pe un an”
Digi Sport
L-a invitat pe Gigi Becali la nuntă, dar a fost lăsat ”cu ochii în soare”! Motivul neașteptat: ”Am investit salariul pe un an”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
kelemen hunor in parlament
Kelemen Hunor: Dacă nu închidem subiectul cu magistrații, vom fi o...
benzinarie-lukoil
Lukoil își vinde activele străine după sancțiunile impuse de SUA. Cu...
un barbat pune la incarcare o masina electrica
Mașinile chinezești inundă Europa. Comisar european: Investigăm acest...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
Tensiuni tot mai mari în coaliţie pe tema pensiilor magistraţilor...
Ultimele știri
Kelemen Hunor: Ilie Bolojan uneori e mai inflexibil. A învățat mult de când a venit de la Oradea, unde avea majoritate
Cutremur cu magnitudinea 6,1 în Turcia. Seismul a fost resimțit în Istanbul și Izmir
„N-am nicio îndoială că a fost neglijență”. Ce soluție vede Kelemen Hunor la situația celor afectați de explozia din Rahova
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
mașina tinerilor impuscati in masina din harghita
Primele rezultate ale necropsiei celor doi tineri găsiți împușcați într-o mașină, în Harghita. Ce suspectează anchetatorii
masina
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă în Olanda. Ipoteza luată în calcul de Poliție
accident grav uganda
Cel puțin 63 de morți și mai mulți răniți după un accident rutier grav: mai multe vehicule s-au ciocnit pe o autostradă din Uganda
Frunze de conifer cu zăpadă
Record de frig azi, în România: temperatura negativă înregistrată la o stație meteo din Harghita
ninsoare
A nins la munte. Imagini cu peisaje de iarnă în plină toamnă, în România
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna noiembrie 2025. Berbecii sunt plini de energie, Balanțele învață să pună în echilibru viața...
Cancan
Vladimir Putin a băgat frica în America și Europa! Noua lui armă nucleară este unică în lume, la ora actuală
Fanatik.ro
Jannik Sinner nu se mai ascunde! Sportivul are o nouă iubită pe care a prezentat-o și părinților
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Ororile comise de ”Dr. Devil” în numele Rusiei. Ce le făcea prizonierilor ucraineni medicul sancționat de UE
Adevărul
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
Playtech
Câte puncte îți trebuie pentru o pensie decentă. Exemplu de calcul pentru 2.500 și 4.000 lei
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
”Uriașul” lui Putin: ”UE se pregătește în mod deschis pentru un război cu Rusia. Planul este clar”
Pro FM
Familia lui Britney Spears, îngrijorată după ce artista a fost filmată conducând agresiv: „Arată că face...
Film Now
George Clooney, eroul din saga "Ocean's", ironic cu privire la jaful de la Luvru: "S-au descurcat bine"...
Adevarul
Război de distrugere: Putin nu mai vrea să cucerească Ucraina, ci să o ruineze
Newsweek
Statul a strâns 9 miliarde din CASS la pensie. Cum obligi Casa de Pensii să îți dea banii înapoi?
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
În căutarea vieţii extraterestre. O exoplanetă telurică din clasa Super-Pământurilor, aflată la 20 de ani...
Digi Animal World
Cum arată un iepure fără urechi. A fost numit Van Gogh, iar imaginile cu el au făcut înconjurul lumii
Film Now
Britt Ekland, fată Bond în anii ’70, apariție rară în L.A. Cum arată la 83 de ani cea care a cucerit și...
UTV
Kim Kardashian a întors toate privirile într-o lenjerie transparentă la ziua ei de naștere