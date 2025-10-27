Accident grav în Harghita: un tânăr de 17 ani a murit, iar alți șase adolescenți au fost răniți după ce un ATV cu remorcă s-a răsturnat

Şapte adolescenţi, cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani, au fost implicaţi, luni seară, într-un accident grav produs pe un drum forestier din localitatea Joseni, judeţul Harghita. ATV-ul cu remorcă în care se aflau s-a răsturnat, iar unul dintre tineri a murit, ceilalţi fiind transportaţi la spital, potrivit News.ro.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita, „accidentul s-a produs pe un drum forestier, pe raza localităţii Joseni, în urma căruia un ATV cu remorcă a ieşit în afara părţii carosabile. Din primele informaţii, în ATV se aflau 7 tineri, cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani”, au transmis pompierii.

La locul accidentului au fost direcţionate mai multe echipaje de intervenţie. O victimă a fost găsită în stop cardio-respirator.

„După efectuarea manevrelor de resuscitare, care au fost însă fără succes, victima a fost declarată decedată de către echipajul SAJ cu medic”, a precizat ISU Harghita.

Celelalte victime au fost preluate pentru evaluare medicală şi transport la spital.

„S-a alertat ATPVM (autospeciala transport personal şi victime multiple) de la Detaşamentul de Pompieri Miercurea Ciuc, cu doi asistenţi medicali de la UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, care va prelua şi transporta victimele de la CPU Gheorgheni la UPU M. Ciuc”, au mai anunţat salvatorii.

Poliţia urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

