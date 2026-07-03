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Video Accident grav în Ialomița: o mașină a fost lovită de un tren de călători. Două persoane au murit, iar doi copii au fost răniţi

Data publicării:
accident in ialomita si pompieri
Foto: Captură video Digi24
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Un grav accident feroviar s-a produs, vineri dimineaţă, în judeţul Ialomiţa, unde un autoturism a fost lovit de un tren de călători la o trecere la nivel cu calea ferată fără bariere. În urma impactului, două femei şi-au pierdut viaţa, iar doi copii au fost răniţi şi transportaţi la spital.

Potrivit informaţiilor transmise de IPJ Ialomiţa, s-a stabilit că o femeie de 29 de ani, din localitatea Valea Ciorii, aflată la volanul unui autoturism pe DJ 203F ar fi pătruns pe şine şi a intrat în coliziune cu un tren personal care circula pe ruta Bărăganu – Ţăndărei la o trecere la nivel cu calea ferată, semnalizată, dar fără bariere.

În urma impactului conducătoarea autoturismului, mama celor doi copii, şi pasagera aflată pe locul din dreapta, bunica lor, au decedat pe loc, iar minorii în vârstă de 5 şi 7 ani au fost răniţi și transportaţi la spital.

Cei doi minori au suferit rani grave și au fost luați cu elicopterul SMURD și duși la București pentru îngrijiri medicale.

Călătorii aflați în tren nu au fost răniți.
 
Poliţiştii au deschis o anchetă şi continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanţele în care s-a produs tragedia şi dacă au existat factori care au contribuit la producerea accidentului.

Editor : C.S.

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