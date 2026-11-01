Planul Roşu de Intervenţie a fost activat, duminică seara, în localitatea Ţigănaşi, judeţul Iaşi, după ce un microbuz s-a răsturnat într-o curbă, în accident fiind implicate 20 de persoane, dintre care două sunt inconştiente, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Iaşi.

„În urma accidentului rutier produs în localitatea Ţigănaşi, judeţul Iaşi, unde un microbuz s-a răsturnat într-o curbă, numărul total al persoanelor implicate a fost actualizat la 20, dintre care două sunt inconştiente. Potrivit informaţiilor de la faţa locului, toate persoanele s-au autoevacuat sau au fost evacuate cu sprijinul cetăţenilor care au oprit la locul accidentului”a, a transmis ISU Iaşi.

Potrivit sursei citate, având în vedere numărul persoanelor implicate şi gravitatea evenimentului, Planul Roşu de Intervenţie a fost activat la ora 19:33.

Iniţial, la locul accidentului au fost mobilizate forţe din cadrul Detaşamentelor 1 şi 2 de Pompieri Iaşi, cu două autospeciale de stingere, două autospeciale pentru transport personal şi victime multiple, două echipaje de prim ajutor calificat şi o autospecială de descarcerare, cu un total de 23 de cadre militare.

De asemenea, au fost trimise trei echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi, dintre care unul cu medic.

Ulterior, dispozitivul de intervenţie a fost suplimentat cu o autospecială pentru transport personal şi victime multiple şi un echipaj de prim ajutor calificat din cadrul ISU Vaslui, precum şi cu alte trei echipaje de prim ajutor calificat din cadrul Punctului de Lucru Podu Iloaiei, Detaşamentului Târgu Frumos şi Detaşamentului 2 de Pompieri Iaşi.

Potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii SMURD Iaşi, una dintre victimele încarcerate ar fi decedat. La nivelul spitalului a fost activat şi Planul Alb, pentru gestionarea afluxului de victime.

Echipajele de intervenţie şi cele medicale sunt mobilizate pentru evaluarea persoanelor implicate şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă.

Intervenţia este în desfăşurare.

Editor : C.S.