Live TV

Video Accident grav în Iași: un microbuz s-a răsturnat, iar 20 de persoane au fost implicate. Planul Roșu de intervenție, activat

Data publicării:
masini de interventie in iasi
Foto: Captură video Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Planul Roşu de Intervenţie a fost activat, duminică seara, în localitatea Ţigănaşi, judeţul Iaşi, după ce un microbuz s-a răsturnat într-o curbă, în accident fiind implicate 20 de persoane, dintre care două sunt inconştiente, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Iaşi.

„În urma accidentului rutier produs în localitatea Ţigănaşi, judeţul Iaşi, unde un microbuz s-a răsturnat într-o curbă, numărul total al persoanelor implicate a fost actualizat la 20, dintre care două sunt inconştiente. Potrivit informaţiilor de la faţa locului, toate persoanele s-au autoevacuat sau au fost evacuate cu sprijinul cetăţenilor care au oprit la locul accidentului”a, a transmis ISU Iaşi.

Potrivit sursei citate, având în vedere numărul persoanelor implicate şi gravitatea evenimentului, Planul Roşu de Intervenţie a fost activat la ora 19:33.

Iniţial, la locul accidentului au fost mobilizate forţe din cadrul Detaşamentelor 1 şi 2 de Pompieri Iaşi, cu două autospeciale de stingere, două autospeciale pentru transport personal şi victime multiple, două echipaje de prim ajutor calificat şi o autospecială de descarcerare, cu un total de 23 de cadre militare.

De asemenea, au fost trimise trei echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi, dintre care unul cu medic.

Ulterior, dispozitivul de intervenţie a fost suplimentat cu o autospecială pentru transport personal şi victime multiple şi un echipaj de prim ajutor calificat din cadrul ISU Vaslui, precum şi cu alte trei echipaje de prim ajutor calificat din cadrul Punctului de Lucru Podu Iloaiei, Detaşamentului Târgu Frumos şi Detaşamentului 2 de Pompieri Iaşi.

Potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii SMURD Iaşi, una dintre victimele încarcerate ar fi decedat. La nivelul spitalului a fost activat şi Planul Alb, pentru gestionarea afluxului de victime.

Echipajele de intervenţie şi cele medicale sunt mobilizate pentru evaluarea persoanelor implicate şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă.

Intervenţia este în desfăşurare. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Distanță pentru construcții între vecini. Foto Getty Images
1
La ce distanță de gardul vecinului poți construi o anexă în curte. Când ai nevoie de...
profimedia-1147848686
2
Criză în Polonia: ambasadorii din România și China au demisionat. Președintele se...
G20 Foreign Ministers
3
Serghei Lavrov, deranjat de prezența Poloniei la G20. SUA au depus o moțiune ca Varșovia...
ID228894_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Florin Manole, despre majorarea salariilor demnitarilor: Pentru a aduce echitate în...
vot, Alegerile parlamentare au loc duminica, 1 decembrie 2024.
5
Cine ar câștiga alegerile parlamentare dacă românii ar vota duminică? Ce partide cresc și...
Neverosimil: s-a dus să ceară un loc de muncă și a plecat cu o mașină de 3 milioane de euro! Ce a urmat e de film
Digi Sport
Neverosimil: s-a dus să ceară un loc de muncă și a plecat cu o mașină de 3 milioane de euro! Ce a urmat e de film
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alerta drona
MApN: Alerta de drone pentru cele șase județe din estul țării a încetat. Aeroporturile din Iași și Suceava au fost redeschise
radu oprea
Prima reacție a noului ministru al Apărării după ce două drone au pătruns neautorizat în spațiul aerian al României
accident craiova
Accident grav în Craiova: Trei pietoni au fost loviți de o mașină pe trotuar și au ajuns la spital
accident
Accident grav pe Valea Oltului: Două femei au murit după ce o mașină s-a izbit de un TIR și a fost proiectată într-un alt autoturism
ambulanta
Accident în Brașov. O ambulanță care transporta o femeie însărcinată, implicată într-o coliziune cu un autocar și un autoturism
Recomandările redacţiei
U.S. CHINA XI JINPING STATE VISIT ARRIVAL
SUA și China se pregătesc pentru o nouă rundă a războiului economic...
Iliana Iotova
Exit-poll în Bulgaria: candidata pro-rusă Iliana Iotova conduce în...
soldați ruși la parada de la Moscova
Pierderi record pentru armata rusă în octombrie, potrivit Kievului...
bani-pensii-salarii
Criză în administrația locală: O primărie din trei nu își poate plăti...
Ultimele știri
ANAF trimite notificări pentru „taxa pe lux”. Sunt vizați proprietarii de case și mașini scumpe
Cel puţin opt morţi, inclusiv un copil, şi mai mulţi răniţi în Fâşia Gaza, în urma unor atacuri israeliene
Modelele de subiecte pentru Bacalaureat 2027 și Evaluarea Națională 2027 au fost publicate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Se întoarce roata norocului pentru 3 zodii. Până pe 8 noiembrie 2026, primesc șanse pe care le credeau...
Cancan
Prognoză Sărbători | Vreme ciudată în București de Crăciun și de Revelion, potrivit meteorologilor EaseWeather
Fanatik.ro
Filipe Coelho i-a „spulberat” recordul lui Mirel Rădoi. Borna fabuloasă atinsă de portughez la Universitatea...
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Cristi Chivu, căzut după Milan – Inter 3-1. „De ce aceste atacuri? Parcă asta așteaptă toți!”. Culisele...
Adevărul
Efectul alegerilor din Bulgaria. Cum ar putea bloca noua putere de la Sofia dosare vitale pentru România
Digieconomic
Când trebuie declarați la ANAF banii obținuți din vânzări pe Vinted, OLX și alte platforme. Explicațiile unui...
Digi FM
"Am decis să sărbătoresc viața". Alina Pușcău, după ultima cură de chimioterapie: "A fost incredibil de greu"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nicolae Stanciu, OUT! Își pregătește bagajele pentru marea revenire, după 10 ani
Pro FM
Dana Nălbaru a împlinit 50 de ani și a primit un cadou neobișnuit de la cei trei copii: "Mi-am dorit doar...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Unul dintre cele mai iubite seriale polițiste, anulat după 20 de sezoane. Actrița care a aflat cu 90 de...
Adevarul
Povestea iluzionistului Harry Houdini, copilul sărac din Budapesta care a devenit regele evadărilor în...
Newsweek
Florin Manole zice ce se întâmplă cu 2.200.000 pensii recalculate greșit. Unii pensionari au pierdut 2.100 lei
Digi FM
De ce se înmoaie murăturile în borcan. Greșelile care le strică textura și cum le păstrezi crocante
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Reacția unui câine când celălalt patruped al familiei are o criză de epilepsie. Imaginile sunt virale: „Mi-au...
Film Now
A fost criticată pentru siluetă, acum parcă a întinerit! Soția lui Pierce Brosnan, superbă într-o rochie...
UTV
Laura Cosoi a ajuns la casa Adelei Popescu de la Șușani. Cum și-au petrecut timpul cele două vedete, în timp...