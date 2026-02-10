Accident grav în Iași: un șofer ar fi făcut infarct la volan. Doi morți, inclusiv o femeie însărcinată. Fătul nu a putut fi salvat

Un accident rutier grav produs marți pe DN 24, în județul Iași, s-a soldat cu moartea a două persoane, inclusiv a unei femei însărcinate. Potrivit primelor informații, unul dintre șoferi ar fi suferit un infarct la volan, a pătruns pe contrasens și s-a izbit violent de un alt autoturism. Femeia, transportată în stare critică la Spitalul Sfântul Spiridon cu elicopterul SMURD, a intrat de mai multe ori în stop cardiorespirator și nu a mai putut fi salvată. Medicii au efectuat o operație de urgență, însă nici fătul nu a supraviețuit, relatează News.ro.

Accidentul a avut loc pe raza comunei Ciortești, unde două mașini s-au ciocnit violent. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție după ce un apel la 112 a anunțat că o persoană este încarcerată și nu prezintă semne vitale.

Salvatorii au confirmat decesul unui bărbat de 45 de ani, conducătorul unuia dintre autoturismele implicate.

În aceeași mașină se afla și o femeie însărcinată, în vârstă de 40 de ani, care era conștientă și neîncarcerată la momentul sosirii echipajelor. Ea a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost preluată de elicopterul SMURD pentru a fi transportată de urgență la spital.

Celălalt șofer, în vârstă de 36 de ani, a fost găsit conștient și stabil, cu multiple contuzii. Acesta a fost dus la Spitalul „Sfântul Spiridon” și ar putea fi transferat la Spitalul de Neurochirurgie.

La unitatea medicală din Iași, femeia a ajuns în stare critică și a intrat de două ori în stop-cardiorespirator. Medicii au reușit inițial să o resusciteze și au dus-o direct în sala de operații, unde au efectuat o cezariană de urgență.

„Am mobilizat încă din momentul în care medicul a anunțat că avem această femeie gravidă toate echipele de gardă – chirurgie, terapie intensivă, ortopedie. Am solicitat prezența medicului neonatolog și obstetrician. A repetat stopul, a fost resuscitată din nou și s-a mers cu ea în sala de operații, s-a făcut conform protocolului cezariană în stop. Din păcate copilul a fost și el în stop și s-a declarat decesul”, a declarat Diana Cimpoeșu, medic coordonator UPU-SMURD Iași.

În ciuda eforturilor echipei medicale, femeia nu a mai putut fi salvată.

Potrivit publicației locale Vremea Nouă, bărbatul care a murit la fața locului ar fi pierdut controlul volanului după ce ar fi suferit un infarct. Mașina ar fi pătruns pe contrasens și s-ar fi izbit de un alt autoturism.

Cei doi șoferi implicați în accident ar fi oameni de afaceri din județul Vaslui.

Echipajele ISU au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor și au intervenit pentru gestionarea situației operative. Circulația rutieră a fost blocată pe ambele sensuri de mers pentru a permite intervenția salvatorilor și desfășurarea cercetărilor.

