Live TV

Accident grav în Iași: un șofer ar fi făcut infarct la volan. Doi morți, inclusiv o femeie însărcinată. Fătul nu a putut fi salvat

Data publicării:
whatsapp-image-2026-02-10-at-11-18-48
Accident grav în Iași: un șofer ar fi făcut infarct la volan. Doi morți, inclusiv o femeie însărcinată. Fătul nu a putut fi salvat. Foto via News.ro

Un accident rutier grav produs marți pe DN 24, în județul Iași, s-a soldat cu moartea a două persoane, inclusiv a unei femei însărcinate. Potrivit primelor informații, unul dintre șoferi ar fi suferit un infarct la volan, a pătruns pe contrasens și s-a izbit violent de un alt autoturism. Femeia, transportată în stare critică la Spitalul Sfântul Spiridon cu elicopterul SMURD, a intrat de mai multe ori în stop cardiorespirator și nu a mai putut fi salvată. Medicii au efectuat o operație de urgență, însă nici fătul nu a supraviețuit, relatează News.ro.

Accidentul a avut loc pe raza comunei Ciortești, unde două mașini s-au ciocnit violent. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție după ce un apel la 112 a anunțat că o persoană este încarcerată și nu prezintă semne vitale.

Salvatorii au confirmat decesul unui bărbat de 45 de ani, conducătorul unuia dintre autoturismele implicate.

În aceeași mașină se afla și o femeie însărcinată, în vârstă de 40 de ani, care era conștientă și neîncarcerată la momentul sosirii echipajelor. Ea a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost preluată de elicopterul SMURD pentru a fi transportată de urgență la spital.

Celălalt șofer, în vârstă de 36 de ani, a fost găsit conștient și stabil, cu multiple contuzii. Acesta a fost dus la Spitalul „Sfântul Spiridon” și ar putea fi transferat la Spitalul de Neurochirurgie.

La unitatea medicală din Iași, femeia a ajuns în stare critică și a intrat de două ori în stop-cardiorespirator. Medicii au reușit inițial să o resusciteze și au dus-o direct în sala de operații, unde au efectuat o cezariană de urgență.

„Am mobilizat încă din momentul în care medicul a anunțat că avem această femeie gravidă toate echipele de gardă – chirurgie, terapie intensivă, ortopedie. Am solicitat prezența medicului neonatolog și obstetrician. A repetat stopul, a fost resuscitată din nou și s-a mers cu ea în sala de operații, s-a făcut conform protocolului cezariană în stop. Din păcate copilul a fost și el în stop și s-a declarat decesul”, a declarat Diana Cimpoeșu, medic coordonator UPU-SMURD Iași.

În ciuda eforturilor echipei medicale, femeia nu a mai putut fi salvată.

Potrivit publicației locale Vremea Nouă, bărbatul care a murit la fața locului ar fi pierdut controlul volanului după ce ar fi suferit un infarct. Mașina ar fi pătruns pe contrasens și s-ar fi izbit de un alt autoturism.

Cei doi șoferi implicați în accident ar fi oameni de afaceri din județul Vaslui.

Echipajele ISU au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor și au intervenit pentru gestionarea situației operative. Circulația rutieră a fost blocată pe ambele sensuri de mers pentru a permite intervenția salvatorilor și desfășurarea cercetărilor.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
2
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
3
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
4
Kremlinul se plânge că SUA au refuzat oferta lui Putin de 1 miliard de dolari pentru...
parc cu zapada si iarba verde si o fata
5
Ce se întâmplă cu vremea după noul val de răcire. Prognoza meteo pentru următoarele două...
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"
Digi Sport
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
RAW ACCIDENT MINORI 030226_00192
Accident grav provocat de un minor: a furat mașina bunicului și s-a izbit de un cap de pod. În autoturism mai erau doi adolescenți
ambulanta smurd
Un bărbat cu dublă cetăţenie, română şi americană, a murit după ce a făcut infarct în sediul Poliţiei Corabia
pompieri smurd
Incendiu puternic într-un bloc din Iași. O femeie în stop cardio-respirator, doi bărbați cu arsuri. Mai mulți copii evacuați
photo-collage.png (35)
Accident grav cu trei mașini în județul Neamț. Doi copii și patru adulți au ajuns la spital
accident-nt-6-ian-26
Accident grav pe E85, în Neamţ: un mort şi cinci răniţi, între care doi copii. Trafic blocat pe ambele sensuri
Recomandările redacţiei
N17 PARLAMENT GREVA PRIMARII BOLOJAN GRINDEANU VO 100226_02683
Grevă în peste 1.500 de primării, tensiuni la întâlnirea cu Bolojan...
judecatori ccr
Încă un blocaj în fața diminuării pensiilor magistraților. Surse: Un...
medici in spital
Premierul aduce în discuție obligarea medicilor să profeseze în...
Bulgarian police car
Misterul crimelor din Bulgaria ia amploare. Jurnalist de la Sofia...
Ultimele știri
Actorii protestează în fața TNB față de impunerea de către Ministerul Culturii a unor rapoarte zilnice de activitate
Trimisul lui Putin la Chișinău amenință Republica Moldova printre înghițituri de tărie scoțiană: „Uitați-vă la Ucraina”
Ursula von der Leyen spune că Europa ar putea adopta strategia dezvoltării cu „două viteze”, înaintea unui summit decisiv
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Casa în care trăiește Tori Spelling, un adevărat haos. Colega ei de podcast, șocată: „E o problemă serioasă...
Cancan
Dezastrul continuă: Ce se întâmplă la Pro TV după plecarea lui Cătălin Măruță
Fanatik.ro
De ce l-a dat FCSB pe Dennis Politic la Hermannstadt! Gigi Becali: “Sunt calculate toate!” Ce echipă din...
editiadedimineata.ro
Din 100 de jurnaliști care sunt victime ale deepfake-urilor, 74 sunt femei
Fanatik.ro
Cine este românul care a jucat în celebre filme BD și a participat la „transferurile lui Răducioiu și...
Adevărul
Afacerea Podkarpaska: scandalul de trafic sexual care ar putea compromite politicieni și elite din Polonia
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
James Cameron, episod incredibil la începutul carierei. I s-a cerut să distribuie cocaină echipei de pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani! FOTO Scene rar întâlnite la JO de la...
Pro FM
Marc Anthony rupe tăcerea despre scandalul familiei Beckham: „Ceea ce se spune nu este deloc adevărul”
Film Now
A fost dezvăluită cauza morții lui Catherine O’Hara. Ce boală avea celebra actriță și ce scrie în...
Adevarul
Misterele cutremurătoare ale bijuteriei ucigașe. Bizarul destin al ametistului Delhi care a băgat în sperieți...
Newsweek
Ianuarie Pensie limită vârstă: 3.118 lei, invaliditate: 1.092 lei, speciale: 25.477. Când vor crește? Cu cât?
Digi FM
De ce nu a luat Bad Bunny niciun ban pentru spectacolul din pauza Super Bowl 2026
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Elon Musk visează la primul oraș pe Lună, capabil să se "autodezvolte". Prioritatea SpaceX nu mai e...
Digi Animal World
Panică în rândul fermierilor. Viermele carnivor care amenință culturile și animalele
Film Now
De ce a refuzat Gwyneth Paltrow o scenă intimă cu Ethan Hawke, acum aproape 30 de ani: "Doamne, tatăl meu o...
UTV
Shakira a căzut pe scenă în timpul unui concert din San Salvador. Reacția artistei i-a surprins pe fani