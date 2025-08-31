Live TV

Accident grav în județul Cluj: Un autocar cu zeci de persoane s-a răsturnat. A fost activat Planul Roșu

Sursa foto: IGSU

Un accident rutier grav a avut loc duminică după-amiază în localitatea Dumbrava, județul Cluj, unde un autocar în care s-ar afla zeci de persoane s-a răsturnat în afara părții carosabile.

ACTUALIZARE 17,23 În urma accidentului, dintre cei 20 de ocupanți, 11 au fost răniți, dintre care 3 răniți grav. Toate persoanele sunt conștiente și cooperante, transmite IGSU.

Știre inițială

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj, având în vedere numărul mare de persoane implicate și natura evenimentului, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

„Circulaţia este complet întreruptă în localitatea Dumbrava, pe sensul de mers dinspre Oradea spre municipiul Cluj-Napoca, în urma unui accident rutier în care a fost implicat un autocar. La faţa locului intervin de urgenţă echipaje medicale, precum şi echipaje de poliţie pentru efectuarea cercetărilor”, a transmis IPJ Cluj.

La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace considerabile: 3 autospeciale de stingere, 2 echipaje de descarcerare, 4 ambulanțe SMURD, 4 ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), 2 autospeciale pentru transport victime multiple și 2 elicoptere SMURD.

Reprezentanții ISU Cluj transmit că misiunea este în dinamică, iar echipajele de intervenție acționează pentru evaluarea și acordarea primului ajutor persoanelor implicate. Autoritățile urmează să ofere noi informații pe măsură ce operațiunile de salvare evoluează.

