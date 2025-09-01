Accident grav în Mehedinți: două TIR-uri s-au ciocnit pe DN 6. Traficul este complet blocat

Un accident grav a avut loc luni seară pe DN 6, în zona Orșova, județul Mehedinți, după ce două TIR-uri s-au ciocnit. În urma impactului, o persoană a fost rănită, iar traficul a fost oprit pe ambele sensuri.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române, cele două vehicule de mare tonaj s-au ciocnit frontal, iar în urma impactului o persoană a fost rănită.

Circulația este blocată temporar pe ambele sensuri, iar autoritățile estimează că traficul va fi reluat după ora 20:00.

Polițiștii desfășoară cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul.

Editor : Ș.A.