Accident grav în Mehedinți: două TIR-uri s-au ciocnit pe DN 6. Traficul este complet blocat
Un accident grav a avut loc luni seară pe DN 6, în zona Orșova, județul Mehedinți, după ce două TIR-uri s-au ciocnit. În urma impactului, o persoană a fost rănită, iar traficul a fost oprit pe ambele sensuri.
Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române, cele două vehicule de mare tonaj s-au ciocnit frontal, iar în urma impactului o persoană a fost rănită.
Circulația este blocată temporar pe ambele sensuri, iar autoritățile estimează că traficul va fi reluat după ora 20:00.
Polițiștii desfășoară cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul.