Accident grav în Mureș. Șase oameni au ajuns la spital

Un grav accident între două mașini s-a petrecut pe un drum din județul Mureș. Șase oameni au fost răniți, printre care și un copil de 3 ani.

Accidentul rutier s-a produs în această dimineață între localitățile Andreneasa și Sălard din județul Mureș. În incident au fost implicate două autoturisme conduse de doi bărbați, unul de 37 de ani, din Prahova, și celălalt de 53 de ani, din Alba.

În urma impactului au rezultat șase victime, printre care ambii șoferi, alte trei femei, una de 53 de ani, din Alba și celelalte două de 69, respectiv 73 de ani, din Prahova, și o fetiță de 3 ani, inconștientă, tot din Prahova.

Imediat au intervenit polițiștii, pompierii și echipaje medicale. Toate persoanele au fost duse la spital pentru îngrijiri medicale.

În acest moment, traficul în zonă se desfășoară doar pe un singur sens, iar poliția face cercetări pentru vătămare corporală din culpă și urmează să stabilească cu exactitate cum s-a produs accidentul.

