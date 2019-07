Accident grav în Olt, cu un microbuz și 5 mașini. O persoană a murit, 18 sunt rănite. A fost activat planul roșu

Șase mașini, printre care un microbuz, un TIR, o platformă și trei autoturisme, au fost implicate, marți, într-un accident pe DN65 în județul Olt. Potrivit reprezentanților Poliției Olt, o persoană a murit.

Autoritățile locale au activat planul roșu. Au fost trimise la fața locului 17 ambulanțe și mașini de descarcerare.

19 persoane au fost implicate în accident, a anunțat secretarul de stat Raed Arafat.

„Vorbim de un deces, două persoane rănite cod roșu, din care una gravidă, două de cod verde și 14 de cod galben. Au intervenit 17 echipaje, plus o autospecială de multiple victime. Mai multe informații se vor putea obține de la spitalele unde vor ajunge. Nu am informații unde i-au distribuit. Cel mai important e unde vor ajunge cei de cod roșu, asta trebuie să fie la nivel de spital județean Slatina sau Craiova, și cei de cod galben, care vor trebui să ajungă la un spital care are posibilitatea de investigare si internare”, a spus Raed Arafat.