Poliţiştii au deschis o anchetă după ce un şofer a intrat cu maşina în peretele despărţitor al Pasajului Unirii, iar în urma impactului a fost rănit, fiind transportat la spital. Poliţiştii au stabilit că şoferul nu consumase băuturi alcoolice.

Reprezentanţii Brigăzii Rutiere din cadrul Poliţiei Capitalei au anunţat, luni, că poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident de circulaţie în Pasajul Unirii.

„Din primele date, conducătorul unui autovehicul în vârstă de 24 de ani, care se deplasa în Pasajul Unirii, dinspre Piaţa Universităţii către bulevardul Dimitrie Cantemir, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a lovit parapeţii despărţitori ai pasajului. Poliţiştii rutieri au procedat la testarea conducătorului autovehiculului cu aparatul etilotest, rezultatul fiind «zero»”, au afirmat poliţiştii.

Bărbatul de 24 de ani a fost transportat la spital.

Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele şi imprejurările în care s-a produs accidentul rutier.

