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Accident grav în Vrancea: cinci persoane au fost rănite, între care doi copii. Un tânăr de 18 ani, transferat în stare gravă la Galați

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accident vrancea
sursa foto: Facebook/ Serviciul de Ambulanta Judetean Vrancea
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Cinci persoane, între care doi copii, au fost rănite într-un accident rutier produs în noaptea de vineri spre sâmbătă pe DN2-E85, în localitatea Golești, județul Vrancea, potrivit Agerpres. Un tânăr de 18 ani a fost transportat în stare gravă la Spitalul de Neurochirurgie din Galați, după ce autoturismul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu o autoutilitară.

„Din primele verificări efectuate, a reieşit faptul că un tânăr de 18 ani, din oraşul Odobeşti, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 205R, ar fi pătruns pe DN2 - E85 şi nu ar fi acordat prioritate de trecere unei autoutilitare conduse de un bărbat de 25 de ani, din comuna Slobozia Bradului. În urma producerii accidentului rutier, persoanele implicate au necesitat îngrijiri medicale de specialitate, printre acestea numărându-se şi trei pasageri aflaţi în autoutilitară, dintre care doi minori", a transmis, într-un comunicat de presă, IPJ Vrancea.

Cel mai grav rănit a fost şoferul autoturismului, în vârstă de 18 ani, care a rămas încarcerat şi a fost găsit inconştient. La locul accidentului au intervenit o ambulanţă de terapie intensivă mobilă cu medic, două ambulanţe cu asistent, un echipaj SMURD şi modulul de descarcerare al ISU.

„Tânărul de 18 ani, în stare critică, comatos şi instabil, a fost intubat şi stabilizat de urgenţă de echipajul cu medic, fiind transportat la UPU Focşani şi transferat ulterior la Spitalul de Neurochirurgie Galaţi", au precizat reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vrancea.

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În accident au fost răniți și doi copii. Un băiat de opt ani a suferit mai multe traumatisme, între care unul la braț, iar un adolescent de 13 ani a fost diagnosticat cu traumatisme la picioare și la nivelul feței.

Printre victime s-a aflat și un bărbat de 42 de ani, care a suferit răni la cap și la brațul drept. De asemenea, șoferul autoutilitarei, în vârstă de 25 de ani, a fost diagnosticat cu traumatisme la spate și la picior.

Toate cele cinci victime au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean „Sf. Pantelimon” din Focșani pentru investigații și îngrijiri medicale.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

Editor : A.P.

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