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Accident grav într-o benzinărie de pe Valea Oltului: un camion a lovit pompele de carburant. Intervine și o autospecială CBRN

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un tir a intrat in pompele de carburant
Foto via news.ro.
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Pompierii şi poliţiştii intervin, marţi, la un accident rutier care s-a produs într-o benzinărie de pe DN 7, în afara localităţii Călimăneşti, într-o zonă cu trafic intens. Un autocamion a provocat distrugeri la pompele de carburant, aşa încât la accident a intervenit şi o autospecială de intervenţie în caz de riscuri chimice, biologice, radiologice sau nucleare (CBRN).

ACTUALIZARE 14:25: Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul este oprit pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, în dreptul localităţii Călimăneşti, judeţul Vâlcea, pentru desfăşurarea intervenţiei la locul producerii accidentului.

Potrivit sursei citate, În timpul unei manevre într-o staţie de alimentare cu carburant, un autocamion a avariat o pompă, fiind scurgeri mari de combustibil, scrie News.ro. 

Poliţiştii mai informează că şoferul autotrenului este încarcerat în cabină.

Autorităţile estimează reluarea circulaţiei după ora 15:30.

ȘTIREA INIȚIALĂ

„În urmă cu puţin timp, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier în incinta unei staţii de alimentare cu carburant din localitatea Călimăneşti. La faţa locului se află poliţişti, precum şi pompieri militari vâlceni, care desfăşoară activităţi specifice”, a transmis, marţi, IPJ Vâlcea.

Benzinăria se află pe DN 7, la ieşirea din localitatea Călimăneşti, într-o zonă cu trafic intens.

„Pompierii militari vâlceni au fost solicitaţi, cu puţin timp în urmă, pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, de descarcerare şi prim ajutor medical la un accident rutier produs în localitatea Călimăneşti. S-au deplasat de urgenţă la locul evenimentului rutier forţe din cadrul Detaşamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, o autospecială CBRN şi o ambulanţă aparţinând SAJ”, au precizat şi pompierii.

Foto via news.ro.

Imaginile de la faţa locului arată un camion intrat în benzinărie, dar şi un autoturism avariat.

Deocamdată nu se cunoaşte dacă există persoane rănite.

Editor : C.S.

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