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Video Accident grav între un autocar cu 60 de persoane și un autotren, în Călărași. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

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Accident grav între un autocar cu 60 de persoane și un autotren, în Călărași. A fost activat Planul Roșu de Intervenție
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Un autocar în care se aflau aproximativ 60 de persoane, dintre care 35 de copii și 25 de adulți, a fost implicat într-un accident rutier produs pe DN21, în județul Călărași, în care a fost implicat și un autotren. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

Primele date arată că 12 pasageri, printre care și minori, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Conform ISU Călărași, toate victimele sunt conștiente și prezintă vătămări ușoare, iar viața acestora nu este pusă în pericol.

În autocar se aflau 60 de persoane, respectiv 35 de copii și 25 de adulți, iar autocamionul implicat în accident transporta radiatoare.

„Au rezultat 12 victime, conștiente, care prezintă vătămări ușoare. A fost activat Planul Roșu de intervenție la ora 14:50. La locul evenimentului rutier intervin șapte resurse medicale ale ISU și SAJ, plus două autospeciale cu modul de descarcerare și două autospeciale pentru muncă operativă”, au transmis reprezentanții ISU Călărași.

Autoritățile au solicitat și intervenția unui elicopter SMURD pentru una dintre victime. Potrivit informațiilor transmise anterior de ISU Călărași, cea mai grav rănită persoană are suspiciune de fractură de șold.

La ora transmiterii acestei știri, traficul rutier este oprit pe sensul de mers către Slobozia al DN21 Drajna Nouă - Slobozia, iar intervenția echipajelor este în desfășurare.

Editor : Ș.A.

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