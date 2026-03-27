Accident grav între un microbuz școlar și un autocamion în Dâmbovița. Plan Roșu activat: copii răniți, duși la București

Planul Roșu de Intervenție a fost activat vineri dimineață în județul Dâmbovița, după un accident în care au fost implicate 13 persoane, dintre care 11 copii. În urma coliziunii dintre un microbuz școlar și un autocamion, cinci victime – patru minori și un adult – au fost transportate la spital, trei dintre copii fiind duși la București, potrivit News.ro.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), accidentul s-a produs în jurul orei 07:50, fiind implicate 13 persoane, dintre care 11 copii și doi adulți.

Pentru gestionarea intervenției au fost mobilizate forțe importante: 11 echipaje SMURD, suplimentate cu alte două din cadrul ISU București-Ilfov, două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, un post medical avansat, cinci ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean și un elicopter SMURD.

Reprezentanții IGSU au precizat că toate persoanele implicate au fost evaluate medical la fața locului.

„Toate persoanele implicate au fost evaluate medical la faţa locului de către echipajele medicale alocate la caz. 5 persoane - 4 minori şi 1 adult, vor fi transportate la spital pentru investigaţii suplimentare de specialitate. 3 copii vor fi aduşi la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală, iar cel de-al patrulea la o unitate medicală din Târgovişte”, a transmis sursa citată.

Victimele sunt conștiente și cooperante, au mai precizat autoritățile.

Ulterior, ISU Dâmbovița a confirmat că cinci victime – patru minori și un adult – au fost transportate la spital pentru îngrijiri suplimentare.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a transmis că accidentul s-a produs pe DN7 București–Pitești, în zona localității Tărtășești, unde un autotren a intrat în coliziune cu microbuzul de transport elevi.

În urma impactului, mai mulți elevi au fost răniți, trei dintre aceștia suferind leziuni în zona capului, fiind conștienți și evaluați medical la fața locului.

Traficul a fost blocat pe sensul către Târgoviște, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului.

După evaluarea situației din teren, Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.

