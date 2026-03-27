Live TV

Accident grav între un microbuz școlar și un autocamion în Dâmbovița. Plan Roșu activat: copii răniți, duși la București

Data publicării:
Accident grav. Foto via News.ro

Planul Roșu de Intervenție a fost activat vineri dimineață în județul Dâmbovița, după un accident în care au fost implicate 13 persoane, dintre care 11 copii. În urma coliziunii dintre un microbuz școlar și un autocamion, cinci victime – patru minori și un adult – au fost transportate la spital, trei dintre copii fiind duși la București, potrivit News.ro.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), accidentul s-a produs în jurul orei 07:50, fiind implicate 13 persoane, dintre care 11 copii și doi adulți.

Pentru gestionarea intervenției au fost mobilizate forțe importante: 11 echipaje SMURD, suplimentate cu alte două din cadrul ISU București-Ilfov, două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, un post medical avansat, cinci ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean și un elicopter SMURD.

Reprezentanții IGSU au precizat că toate persoanele implicate au fost evaluate medical la fața locului.

„Toate persoanele implicate au fost evaluate medical la faţa locului de către echipajele medicale alocate la caz. 5 persoane - 4 minori şi 1 adult, vor fi transportate la spital pentru investigaţii suplimentare de specialitate. 3 copii vor fi aduşi la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală, iar cel de-al patrulea la o unitate medicală din Târgovişte”, a transmis sursa citată.

Victimele sunt conștiente și cooperante, au mai precizat autoritățile.

Ulterior, ISU Dâmbovița a confirmat că cinci victime – patru minori și un adult – au fost transportate la spital pentru îngrijiri suplimentare.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a transmis că accidentul s-a produs pe DN7 București–Pitești, în zona localității Tărtășești, unde un autotren a intrat în coliziune cu microbuzul de transport elevi.

În urma impactului, mai mulți elevi au fost răniți, trei dintre aceștia suferind leziuni în zona capului, fiind conștienți și evaluați medical la fața locului.

Traficul a fost blocat pe sensul către Târgoviște, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului.

După evaluarea situației din teren, Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oameni in ploaie mergând pe strada
1
Meteorologii au emis o informare de ploi, vânt puternic și ninsori. Care sunt zonele...
Iranian rial money bills pile on table. Iran banknotes of IRR currency close up. Concept of business, economy and banking in Iran
2
Iranul, care se confruntă cu o inflație-record, a lansat bancnota de 10 milioane de...
Petrolier
3
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul...
robinet de apa
4
Alimentarea cu apă va fi sistată, timp de două zile, în opt localităţi din judeţul...
Executive Vice-President of the European Commission for People and Skills and Preparation and Commissioner for Education and Quality Employment and So
5
România redistribuie peste 2,8 miliarde de euro din fonduri UE: Unde merg banii și ce...
Digi Sport
Gigi Becali a anunțat numele noului selecționer, imediat după Turcia - România 1-0
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Explozie în Rahova.
Ciucu, despre blocul din Rahova afectat de explozie: Doar 2 firme ar putea interveni. Vom vedea dacă trecem la demolare, reconstrucție
ID337866_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu avertizează conducerea STB: „Luaţi deciziile pentru care sunteţi acolo şi sunteţi plătiţi. Dacă nu, plecaţi. Toţi!”
bucuresti, vreme rea, ploi, viscol, meteo
Vremea se schimbă brusc în România: cod galben de vânt, ploi și ninsori la munte. Cum va fi în weekend
Ciprian Ciucu.
Ciucu a anunțat restructurări la Primăria Capitalei: sute de posturi vizate și economii de aproape 28 de milioane de lei
călători asteptand să urce n metrou
Experiment Digi24. Cât economisim dacă lăsăm mașina acasă și circulăm cu mijloacele de transport în comun
Recomandările redacţiei
întâlnire între Donald Trump și mai mulți lideri europeni la Casa Albă
Între ciocan și nicovală. Amenințările lui Trump privind războiul din...
pompa carburanti
După ordonanța carburanților, Bolojan anunță că „foarte probabil”...
Oil prices rise as Iran and USA face conflict during a global oil crisis
Războiul lui Trump în Iran arată transformarea SUA dintr-un gardian...
arme
Comandații ruși vând armele noi pe piața neagră și dau soldaților...
Ultimele știri
Barajul pentru CM 2026. Care sunt cele 4 finale pentru calificarea la Mondiale
Dominic Fritz, despre intenția PSD de a vota moțiunea împotriva Dianei Buzoianu: „Nu mai am aşteptări să se ţină de cuvânt”
Ucrainenii au reușit să arunce în aer cea mai mare fabrică de îngrășăminte fosfatice din Rusia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care...
Fanatik.ro
Gigi Becali, dialog savuros cu Șumudică după Turcia – România 1-0: „Nu pot să spun nimic de Ianis!” / „În...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
“Îi dau 1 million de euro lui Rădoi să rămână la FCSB!”. Gigi Becali a dezvăluit culisele mega ofertei...
Adevărul
Halda de zgură de la Hunedoara, muntele de fier ascuns lângă marele combinat siderurgic
Playtech
Nou standard în construcții. Locuințele și clădirile comerciale noi din România, obligate să își producă...
Digi FM
„Simt că viața îmi scapă printre degete!” Drama unei tinere diagnosticată cu o boală gravă după nopți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Turcii acuză scene "șocante" la Istanbul: Florin Tănase ar fi aruncat cu scaunul după un coleg!
Pro FM
Misha, ca o zeiță într-o rochie albă, asortată cu o haină din blană. „Ești superbă!”, au complimentat-o fanii
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Domeniile care caută cu disperare specialiști. Ce salarii le oferă
Newsweek
De ce nu se trimit ajutoarele la pensie în aprilie? Poșta cere 32 lei de plic livrat, dublu față de curier
Digi FM
Sfârșitul lunii martie aduce vreme extremă în România. Meteoroloii anunță ploi torențiale, viscol și vânt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Descoperire misterioasă după 350 de ani. Scheletul lui D’Artagnan ar fi fost găsit sub altarul unei biserici...
Digi Animal World
Pescar atacat de un rechin alb uriaș: „Piciorul meu era în gura lui”. Cum a reușit să scape
Film Now
Adevărul despre fiica „secretă” a lui Chuck Norris. Cum a aflat de existența ei după 26 de ani: „Nu am avut...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”