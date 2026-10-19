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Video Accident grav între un microbuz și o mașină în județul Constanța: 8 persoane au fost rănite

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accident masina microbuz constanta
Foto: ISU Constanța
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Zece persoane au fost implicate într-un accident dintre un microbuz şi un autoturism, produs luni, pe DN 22, între localităţile Năvodari şi Lumina din judeţul Constanţa. Opt persoane au nevoie de îngrijiri medicale. Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri.

ACTUALIZARE 09:00 Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că, în urma accidentului, nouă persoane au fpst transportate la spital. Dintre pasagerii microbuzului, o persoană este inconştientă, a fost intubată, alte patru au fost diagnosticate cu traumatisme craniene şi faciale, iar trei persoane au suferit traumatisme minore.  

De asemenea, femeia care conducea autoturismul are un traumatism uşor la piciorul stâng.

Știrea inițială:

„Astăzi, 19 octombrie, în jurul orei 7.00, poliţişti din cadrul Serviciului Siguranţă Rutieră au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 22, între localităţile Năvodari şi Lumina. Din primele informaţii, se pare că impactul s-ar fi produs între un microbuz şi un autoturism”, a transmis IPJ Constanţa.

Din primele informații, 10 persoane au fost implicate în accident, dintre care 8 primeau îngrijiri medicale la fața locului. Șapte persoane erau conștiente iar una era inconștientă.

La acest moment, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers, iar poliţiştii aflaţi la faţa locului acţionează pentru fluidizarea şi redirecţionarea circulaţiei pe rute alternative. 

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române a informat că,  în urma coliziunii, cinci persoane din microbuz au suferit leziuni, două fiind în stare de inconştienţă. 

Editor : A.C.

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