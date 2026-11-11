Accident grav la ieșirea din Brașov. Un copil de trei luni a murit, alți trei oameni au fost răniți

Un accident rutier grav a avut loc miercuri dimineața pe DN 13, în județul Brașov. Un copil de numai trei luni a murit în urma impactului. Trei oameni au fost răniți după ce mașina în care se aflau a intrat pe contrasens și a izbit de un camion. Sunt informații care vă pot afecta emoțional.

Accidentul s-a petrecut pe Drumul Național 13 la ieșirea din municipiul Brașov. Din cercetările făcute de către polițiști, o mașină ar fi intrat pe sensul opus de mers, unde s-a izbit de un camion.

În urma impactului, mașina în care se aflau patru persoane a fost proiectată în afara drumului. Salvatorii sosiți la fața locului au intervenit pentru descarcerarea a trei persoane care se aflau în mașină. Un bebeluș de trei luni a murit, iar alți trei adulți au fost transportați la spital.

În urma cercetărilor de la fața locului, polițiștii vor stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

Editor : M.B.