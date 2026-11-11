Live TV

Accident grav la ieșirea din Brașov. Un copil de trei luni a murit, alți trei oameni au fost răniți

Data publicării:
ipj bv accident
Foto: IPJ Brașov
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un accident rutier grav a avut loc miercuri dimineața pe DN 13, în județul Brașov. Un copil de numai trei luni a murit în urma impactului. Trei oameni au fost răniți după ce mașina în care se aflau a intrat pe contrasens și a izbit de un camion. Sunt informații care vă pot afecta emoțional.

Accidentul s-a petrecut pe Drumul Național 13 la ieșirea din municipiul Brașov. Din cercetările făcute de către polițiști, o mașină ar fi intrat pe sensul opus de mers, unde s-a izbit de un camion.

În urma impactului, mașina în care se aflau patru persoane a fost proiectată în afara drumului. Salvatorii sosiți la fața locului au intervenit pentru descarcerarea a trei persoane care se aflau în mașină. Un bebeluș de trei luni a murit, iar alți trei adulți au fost transportați la spital.

În urma cercetărilor de la fața locului, polițiștii vor stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
copii care se bucura de ninsoare langa un brad de craciun
1
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorolog ANM: „Este posibil să avem strat de zăpadă nu...
ovidiu vanghele
2
Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele să mai participe în viitor la...
Președintele rus Vladimir Putin.
3
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar...
ANKARA - TURCIA - VIZITA PM - CONFERINTA - 21 MAI 2024
4
Gorghiu, către Bolojan: Când condiţionezi apartenenţa la grupul parlamentar de renunţarea...
2026-11-10-0924
5
Nicușor Dan, conferință de presă maraton la Cotroceni, despre buget, guvernare, AUR...
O fostă gimnastă a României s-a călugărit, la 25 de ani. Acum este Maica Ecaterina
Digi Sport
O fostă gimnastă a României s-a călugărit, la 25 de ani. Acum este Maica Ecaterina
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
operațiune a poliției din Marsilia împotriva bandelor de traficanți de droguri
„Suntem ținuți captivi. Avem 15 ani”. Copii recrutați să ucidă, prinși în capcana celor mai de temut grupări mafiote din Franța
profimedia-1151103636
Haos în Dortmund, după ce un restaurant a vândut kebab la un euro. Poliția care a intervenit, atacată cu pietre și sticle
Viktor Orban
Prima reacție a lui Viktor Orban după ce fratele său mai mic a fost reținut într-un dosar de „trafic de persoane”
Vicepremierul Marian Neacşu.
Marian Neacșu, întâlniri cu șefii din structurile MAI. Deficitul de personal, printre principalele probleme descoperite
masina politie
Bărbat rănit într-o explozie dintr-un poligon din Brașov: incidentul este catalogat drept accident de muncă
Recomandările redacţiei
drone ucrainene in depozit
Nicușor Dan, despre dronele produse împreună cu Ucraina: „Principala...
florin manole face declaratii
Ce spune ministrul Muncii despre negocierile pentru mărirea...
Pete Hegseth
Republicanii din Camera Reprezentanților au blocat încercarea de a-l...
ovidiu vanghele
Prima reacţie a jurnalistului Ovidiu Vanghele, după ce Nicușor Dan...
Ultimele știri
Thomas Markle, tatăl lui Meghan, a fost arestat din nou. Autoritățile americane au declarat că și-a scos ilegal monitorul de la gleznă.
„PSD și AUR să prezinte protocolul secret de colaborare”. Raluca Turcan susține că există o înțelegere ascunsă între cele două partide
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii pe care Universul le favorizează pe 11 noiembrie
Cancan
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane...
Fanatik.ro
Jucătorii au refuzat să se antreneze! Mesaj fără precedent al șefilor pe grupul de WhatsApp: „Cine vrea, e...
editiadedimineata.ro
Peste 2.000 de conturi raportate pentru dezinformare, după atacul din Cracovia
Fanatik.ro
Singura condiție ca Florinel Coman să semneze în iarnă cu FCSB. Exclusiv
Adevărul
Scenariul lui Zelenski pentru Europa dacă Ucraina pierde sprijinul occidental. Ce riscuri ar putea apărea...
Digieconomic
Zilele libere legale din noiembrie și decembrie 2026. Cine beneficiază și cum sunt plătite
Digi FM
"După 34 de ani împreună, încă te caut în fiecare zi". Mesajul sfâșietor al văduvei lui Mihai Leu, la peste...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Marea campioană, coșmar fără sfârșit: a NOUA intervenție chirurgicală! "Mă rog să fie și ultima!"
Pro FM
Ce spunea Katy Perry despre Russell Brand înainte ca el să fie condamnat pentru viol. A părăsit-o printr-un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Bruce Willis, tot mai afectat de demență. Actorul "trăiește în lumea lui": "Uneori pare un bebeluș care...
Adevarul
Voucherele de vacanță ar putea ajunge la 1.000 de lei. Ce propune ministrul Daniel Zamfir
Newsweek
Casa de pensii, obligată să ofere mai mulți bani unor pensionari cu grupe de muncă. „Nu căutați scuze!”
Digi FM
Îl mai știi pe Americanu’ din "La Bloc"? A fost la un pas de moarte, iar acum are o meserie surprinzătoare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Nu ai timp să mergi la sală de trei ori pe săptămână? Un studiu arată cum poți obține rezultate asemănătoare...
Digi Animal World
„Sforăie ca un om”. Imagini virale cu o pisică care doarme buștean. Videoclipul a strâns peste 50 de milioane...
Film Now
A murit Toukie Smith, mama gemenilor lui Robert De Niro. Starul din Taxi Driver și actrița din Miami Vice au...
UTV
David Popovici și Cristi Chivu au avut parte de o întâlnire specială pe San Siro. Cei doi români și-au oferit...