Accident grav lângă Ploiești. Opt persoane rănite: una inconștientă, alte șase în stare critică. Trafic complet blocat

Un autoturism cu opt persoane a lovit marți parapetul median pe autostrada A3, lângă Ploiești. O victimă este inconștientă, iar alte șase sunt în stare critică. Traficul spre Ploiești este blocat, iar la fața locului au fost mobilizate echipaje SMURD, inclusiv un elicopter.

ACTUALIZARE 19.12 Două dintre victimele accidentului sunt în stare extrem de gravă, fiind intubate, au declarat surse medicale pentru News.ro.

Una dintre victime a fost preluată de către elicopterul SMURD pentru a fi dusă la un spital din Capitală.

Alte patru persoane, cu diverse traumatisme, sunt duse la Spitalul Judeţean din Ploieşti.

Știrea inițială „Pe autostrada A3 Bucureşti-Ploieşti, la kilometrul 66, pe sensul de mers spre Ploieşti, în apropierea municipiului Ploieşti, judeţul Prahova, un autovehicul în care se aflau opt persoane a impactat parapetul median şi a rămas imobilizat pe suprafaţa de rulare”, anunţă Centrul Infotrafic.

Traficul rutier este oprit în totalitate pe sensul de mers spre Ploieşti, circulaţia fiind deviată pe la nodul rutier de la kilometrul 43.

ISU Prahova a transmis că au fost mobilizate o autospecială de stingere, o descarcerare, trei ambulanţe SMURD, ambulanţa SMURD TIM şi o autospecială de transport personal şi victime multiple.

„În evenimentul rutier a fost implicat un autoturism, precum şi cei opt ocupanţi ai acestuia. Din primele date, o persoană ar fi în stare de inconştienţă, iar alte şase în stare critică”, anunţă ISU Prahova.

În sprijin intervine şi un elicopter SMURD.

Editor : Ș.A.