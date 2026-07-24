Accident grav pe A1, în Timiș. Două mașini, un TIR și o autoplatformă cu trei autoturisme s-au ciocnit

Două mașini, un autocamion şi o autoplatformă care transportă trei autoturisme au fost implicate, vineri, într-un accident rutier pe A1, în judeţul Timiş. Traficul este blocat temporar, în zona Margina, pe sensul spre Deva.

„Pompierii făgeţeni au fost solicitaţi să intervină pentru asigurarea măsurilor PSI şi prim ajutor în urma unui accident rutier produs pe A1, la km 428. La locul evenimentului s-au deplasat o autospecială de stingere cu modul de descarcerare şi un echipaj SMURD”, anunţă, vineri, ISU Timiş.

În accidentul rutier sunt implicate două autoturisme, un autocamion şi o autoplatformă care transportă trei autoturisme.

„În fiecare vehicul se afla doar conducătorul auto. O victimă de sex feminin a rămas blocată într-un autoturism. Aceasta va fi transportată la spital”, au precizat pompierii.

Toate persoanele implicate sunt conştiente şi cooperante.

DRDP Timişoara a precizat că traficul este blocat temporar pe A1, la km 427+900, în zona Margina, pe sensul spre Deva.

Se estimează reluarea circulaţiei normale până la ora 18.30.

Editor : Ș.A.