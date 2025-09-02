Live TV

Accident grav pe A1 Sibiu-Deva: trei muncitori au fost loviți de un TIR. Victimele, în stare gravă. Traficul este blocat

ambulanta 112
Trei muncitori care efectuau lucrări la carosabil pe autostrada A1 Sibiu-Deva, în zona localității Boița, au fost loviți marți după-amiază de un TIR, suferind răni grave. Traficul pe sensul Deva-Sibiu este complet blocat și deviat pe la nodul rutier de la kilometrul 225, relatează News.ro.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, accidentul a avut loc pe autostrada A1 Sibiu-Deva, la kilometrul 230, pe sensul de mers spre Sibiu, în zona localităţii Boiţa, judeţul Sibiu, unde trei persoane care făceau lucrări la partea carosabilă, pe banda nr.1, au fost acroşate de un autotren.

Potrivit primelor informaţii, victimele au suferit răni grave, urmând să fie evaluate medical.

Traficul rutier este oprit pe sensul de mers spre Sibiu, fiind deviat pe la nodul rutier de la kilometrul 225.

ISU Sibiu intervine cu un echipaj SMURD, maşina medicului de urgenţă, o autospecială de descarcerare, una de transport personal şi victime multiple, una de stingere, fiind direcţionată şi o ambulanţă SAJ.

„Din primele informaţii există persoane încarcerate”, a transmis ISU Sibiu.

