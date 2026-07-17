Accident grav pe A2 spre litoral. O persoană a murit, iar trei au fost rănite după ce două maşini s-au ciocnit

O persoană a murit, iar alte trei au fost rănite, vineri dimineaţă, într-un accident produs pe Autostrada Soarelui, în zona localităţii Lehliu-Gară din judeţul Călăraşi. Două autoturisme s-au ciocnit, iar unul dintre ele s-a răsturnat în afara carosabilului. Pe sensul de mers către Constanţa s-a format o coloană de autovehicule de aproximativ trei kilometri, scrie News.ro.

„Pe autostrada A2 Bucureşti - Constanţa, la kilometrul 67, în zona localităţii Lehliu-Gară, judeţul Călăraşi, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme, dintre care unul s-a răsturnat în afara carosabilului”, informează Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

În urma impactului, patru persoane au fost rănite. Una dintre ele nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul acesteia.

Nu au fost impuse restricţii de trafic, circulându-se pe ambele benzi, însă în zonă s-a format o coloană de autovehicule de aproximativ 3 kilometri pe sensul de mers Bucureşti - Constanţa.

Editor : Ș.A.