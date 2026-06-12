Un accident rutier grav a avut loc, vineri, pe Autostrada Soarelui, unde o mașină a intrat în parapet, iar trei persoane, între care o fetiță de 2 ani, au fost rănite. Traficul este blocat în zonă.

Accidentul s-a produs pe Autostrada Soarelui, la kilometrul 154, în apropiere de Cernavodă.

Potrivit primelor informații, un autoturism a lovit parapetul de pe mijlocul autostrăzii și a rămas imobilizat pe carosabil.

Trei persoane au fost rănite. O victimă este inconștientă și a fost transportată la spital.

De asemenea, o fetiță de 2 ani a suferit un traumatism cranio-cerebral și a fost, de asemenea, transportată la spital, iar un bărbat, aflat în stare stabilă, urmează să ajungă la Spitalul Județean de Urgență Constanța.

Traficul se desfășoară dirijat, pe banda de urgență, pe sensul Constanța–București, iar polițiștii estimează că circulația va fi reluată în condiții normale în jurul orei 15:30.

Editor : C.S.