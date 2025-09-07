Live TV

Accident grav pe Centura Capitalei. Un bărbat a murit după ce mașina pe care o conducea a căzut de pe pasarelă și a luat foc

Accident grav.

Un bărbat de 40 de ani a murit într-un accident grav produs duminică dimineață pe Centura Capitalei, în zona localității Berceni. Martorii le-au spus polițiștilor că au văzut cum mașina a rupt gardul de protecție al pasarelei și a plonjat în gol. În urma impactului violent, autoturismul a fost cuprins de flăcări.

Polițiștii Serviciului Rutier Ilfov au constatat că autoturismul, care urca pe sensul giratoriu de la intersecția cu șoseaua Berceni, a lovit parapetul și a căzut pe calea ferată. Pompierii sosiți la fața locului au stins incendiul, însă au descoperit că șoferul se afla carbonizat în interiorul vehiculului.

Victima este un bărbat de 40 de ani. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, și continuă cercetările pentru a stabili exact circumstanțele accidentului.

Rămâne deocamdată neclar ce a dus la producerea tragediei. Rudele șoferului au declarat că acesta s-ar fi certat cu soția cu puțin timp înainte și iau în calcul inclusiv ipoteza unei gest intenționat, dar aceste detalii urmează să fie verificate de anchetatori în zilele următoare.

