Accident grav pe DN 2A, în Ialomița. Opt persoane rănite, printre care un bebeluș de două luni

Opt persoane au fost rănite marți într-un accident grav produs pe DN 2A, în județul Ialomița, pe varianta ocolitoare a municipiului Slobozia. În impact au fost implicate trei autoturisme, iar printre victime se află și un bebeluș de două luni. Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor accidentului, informează News.ro.

Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs în momentul în care un bărbat de 39 de ani, din comuna Traian, a efectuat un viraj la stânga pe DN 2A, din direcția Urziceni către Țăndărei. Mașina sa a fost acroșată de un autoturism aflat în depășire, condus de un tânăr de 29 de ani din Slobozia.

„În urma impactului, autoturismul condus de tânărul de 29 de ani a ricoşat într-un alt autovehicul condus pe Aleea Mânăstirii, din direcţia Ţăndărei către Urziceni, de o femeie de 32 de ani, din comuna Dragalina”, au precizat poliţiştii.

Accidentul s-a soldat cu rănirea a opt persoane, printre acestea aflându-se și un bebeluș de numai două luni.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier.

