Accident grav pe DN1, în Bihor: un TIR și trei autoturisme implicate. O femeie, resuscitată la fața locului. Traficul este blocat

Un accident grav a avut loc marți după-amiază pe DN 1, în localitatea Aușeu din județul Bihor, unde trei autoturisme și un TIR au fost implicate într-o coliziune. Patru persoane au fost rănite, iar o femeie, rămasă încarcerată, a fost scoasă dintre fiarele contorsionate și se află în stop cardio-respirator, fiind resuscitată la fața locului. Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri, informează News.ro.

Accidentul s-a produs pe DN 1, în localitatea Auşeu, fiind implicate trei persoane aflate în două autoturisme şi şoferul unui autotren.

Acolo au fost trimise patru echipaje de pompieri din cadrul Staţiei Aleşd şi Detaşamentului 1 Oradea, cu trei autospeciale de intervenţie (dintre care două de descarcerare grea) şi cu o ambulanţă SMURD tip B2, echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

„Pompierii au acţionat pentru descarcerarea şoferiţei şi a pasagerei din dreapta faţă, rămase captive între fiarele contorsionate ale unuia dintre autoturismele avariate, iar echipajele SMURD şi SAJ au evaluat cele patru persoane implicate şi au asistat medical victimele. În cazul şoferiţei descarcerate, aflată în stop cardio-respirator, se efectuează, în aceste momente, manevre de resuscitare”, a transmis ISU Bihor.

În accident au fost implicate un autotren şi trei autoturisme, dintre care unul era parcat şi nu avea ocupanţi.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers, fiind deviat pe DJ 764 (sensul Oradea-Cluj, prin localitatea Aştileu) şi DJ 108O (sensul Cluj-Oradea, prin localitatea Topa de Criş). Se estimează reluarea circulaţiei rutiere după ora 18:00.

