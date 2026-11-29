Şase persoane au fost rănite, duminică seară, în urma unui accident rutier grav produs pe DN1, la ieşirea din localitatea sibiană Scoreiu, spre Braşov. Potrivit primelor informaţii, o femeie este încarcerată. Infotrafic precizează că în accident au fost implicate două autoturisme şi un autotren. La ora transmiterii ştirii, traficul rutier în zona accidentului este blocat total.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu informează că la această oră pompierii intervin de urgenţă pe DN 1 la ieşirea din Scoreiu spre Braşov la un accident rutier.

„La faţa locului sunt mobilizate două ambulanţe SMURD dintre care una cu medic, două ambulanţe SAJ, o autospecială de descarcerare, una de transport personal şi victime multiple şi una de stingere”, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, din primele informaţii, şase persoane au nevoie de îngrijiri medicale, iar o femeie este încarcerată.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu anunţă că la această oră traficul rutier în zona accidentului produs pe DN 1, km 269 + 500 m, pe sensul de mers Sibiu - Braşov, este complet blocat.

Centrul Infotrafic al Poliţiei române anunţă că în accidentul de la ieşire din localitatea Scoreiu, judeţul Sibiu, au fost implicate două autoturisme şi un autotren.

„Evenimentul rutier s-a soldat cu rănirea a şase persoane din cele două autoturisme, ce sunt conştiente şi necesită îngrijiri medicale la faţa locului”, precizează sursa citată.

Poliţiştii rutieri estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 18:00.

Editor : A.C.