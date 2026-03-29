Accident grav pe DN 1, la ieșire din Brașov: trei victime. Trafic blocat pe ambele sensuri

Un accident rutier soldat cu rănirea a trei persoane a avut loc duminică, pe DN 1 Braşov - Ploieşti, la kilometrul 160, la ieşirea din Braşov. În accident au fost implicate trei autoturisme, iar traficul rutier este oprit pe ambele sensuri.

Cele trei persoane rănite sunt conştiente şi primesc îngrijiri medicale la faţa locului.

Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 18:00.

