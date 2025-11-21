Live TV

Video Accident grav pe DN6: o femeie pieton a murit după ce ar fi fost târâtă 500 de metri. Unul dintre șoferi ar fi fugit de la fața locului

Data actualizării: Data publicării:
mașină de poliție la accident
Foto: Captură video Digi24

Un accident grav a avut loc, vineri dimineață, pe DN6, pe centura municipiului Drobeta-Turnu Severin. O femeie pieton a murit după ce a fost lovită de o mașină, ajungând pe contrasens într-un TIR și fiind târâtă aproape 500 de metri. Unul dintre șoferii implicați ar fi fugit de la fața locului.

Un accident rutier grav a avut loc, vineri dimineața, pe DN6, pe centura municipiului Drobeta - Turnu Severin.

Din primele informații, o femeie pieton a fost lovită din plin de o mașină, după care ar fi fost proiectată pe sensul opus, într-un TIR.

Pompierii și echipajele de la ambulanță au ajuns la fața locului, însă au căutat câteva minute bune victima, pentru că aceasta a fost târâtă 500 de metri după ce a fost lovită de cel de-al doilea autoturism.

Este o anchetă în desfășurare, pentru că unul dintre șoferii implicați ar fi plecat de la fața locului.

Anchetatorii analizează imaginile de la o stație de benzinărie din zonă pentru a stabili numărul de înmatriculare al autoturismului și pentru a-l identifica pe șofer.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
fata in ninsoare
2
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai...
klaus si carmen iohannis
3
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia...
primaria capitalei
4
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată...
dr flavia grosan
5
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor...
"Întâlnirea a fost un dezastru. O mahala imensă". Conflictul a escaladat: "Mai aveau un pic și săreau peste masă să-mi ia gâtul"
Digi Sport
"Întâlnirea a fost un dezastru. O mahala imensă". Conflictul a escaladat: "Mai aveau un pic și săreau peste masă să-mi ia gâtul"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
vladimir putin da noroc cu donald trump
„Un nou pact Molotov-Ribbentrop”. Principalele reacții internaționale...
copil laptop gaming jocuri video joc online
Avertismentul Europol: copiii sunt manipulați să comită crime, prin...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
PSD și PNL, atacuri la primarii rivali din Capitală. Lia Olguța...
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu îi dă replica lui Cătălin Drulă, în scandalul...
Ultimele știri
Data-limită până la care Ucraina ar trebui să accepte noul plan de pace al lui Trump. „Termenele sunt agresive, presiunea e uriașă”
Cum a ajuns un sirop de tuse să ucidă cel puțin 24 de copii din India (Reuters)
„Administrația Trump normalizează ura”. Garda de coastă a SUA nu mai consideră svastica un simbol al urii (The Washington Post)
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Accident feroviar Cehia
Republica Cehă: Zeci de răniți, dintre care cinci în stare gravă, în urma coliziunii a două trenuri de călători
halmeu
Garda de Mediu: Pericol de accident major în Satu Mare. Mii de tone de azotat de amoniu de calciu depozitate necorespunzător
autocar indieni
Zeci de pelerini indieni au murit după ce autocarul cu care se îndreptau spre Medina a luat foc
Alexei Dolgikh
Un milionar rus a ars de viu în Lamborghini-ul său pe străzile Moscovei. El ar fi primit 586 de amenzi în ultima vreme, multe de viteză
accident
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit pe telefonul unuia dintre șoferi
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd se suprapune cu Uranus retrograd. Doua zodii sunt zguduite și sunt așteptate răsturnări de...
Cancan
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă...
Fanatik.ro
Toate detaliile despre noul staff de la Universitatea Craiova! Unul dintre secunzii lui Coelho este un fost...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Ce a putut să spună Mircea Lucescu despre comentatorii de la România – San Marino 7-1. Exclusiv
Adevărul
Controversă în jurul filmului „Cravata Galbenă”. Echipa de producție, acuzată că a cerut cenzurarea unei...
Playtech
De ce să ţii două sticle de apă lângă calorifer tot timpul: bunicile procedau astfel la sobă
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi Sport
Kira Hagi a vrut să transmită un mesaj clar "pentru cine nu s-a prins încă"
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție ca la Hollywood. Rochia mulată și decoltată a devenit translucidă în blițurile...
Film Now
Jennifer Lawrence, fascinată de un film al lui Leonardo DiCaprio: „Cel mai bun film pe care l-am văzut...
Adevarul
Anul 2025, mai slab ca 2024 la autostrăzi finalizate, în ciuda previziunilor optimiste. Ce șantiere sunt pe...
Newsweek
Bani mai mulți la pensie pentru pensionarii cu grupe. Legea pensiilor va fi modificată. 70 deputați au semnat
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Dovezi ale existenţei vieţii pe Pământ în urmă cu 3,3 miliarde de ani, descoperite de cercetători americani
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Îi leagă 35 de ani de prietenie. Billy Bob Thornton, fascinat de „frumoasa” Demi Moore: O iubesc pe fata...
UTV
Eva Măruță are o apariție emoționantă în podcastul tatălui ei. Confesiuni despre familie care i-au făcut pe...