Un accident grav a avut loc, vineri dimineață, pe DN6, pe centura municipiului Drobeta-Turnu Severin. O femeie pieton a murit după ce a fost lovită de o mașină, ajungând pe contrasens într-un TIR și fiind târâtă aproape 500 de metri. Unul dintre șoferii implicați ar fi fugit de la fața locului.

Un accident rutier grav a avut loc, vineri dimineața, pe DN6, pe centura municipiului Drobeta - Turnu Severin.

Din primele informații, o femeie pieton a fost lovită din plin de o mașină, după care ar fi fost proiectată pe sensul opus, într-un TIR.

Pompierii și echipajele de la ambulanță au ajuns la fața locului, însă au căutat câteva minute bune victima, pentru că aceasta a fost târâtă 500 de metri după ce a fost lovită de cel de-al doilea autoturism.

Este o anchetă în desfășurare, pentru că unul dintre șoferii implicați ar fi plecat de la fața locului.

Anchetatorii analizează imaginile de la o stație de benzinărie din zonă pentru a stabili numărul de înmatriculare al autoturismului și pentru a-l identifica pe șofer.

Editor : C.S.