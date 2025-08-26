Circulația este complet blocată marți pe Drumul Expres Craiova-Pitești, în zona localității Negreni din județul Olt, după ce două TIR-uri încărcate cu alimente s-au ciocnit. Traficul a fost deviat pe DN 65, iar autoritățile estimează reluarea circulației în câteva ore.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DEX 12, la kilometrul 78, în zona localității Negreni, județul Olt, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 2 autocamioane, fără victime. Circulația rutieră este oprită pe ambele benzi ale sensului de mers către Pitești, fiind deviată pe DN 65”, au transmis autoritățile.

Polițiștii estimează că traficul va fi reluat după aproximativ patru ore.

La fața locului au ajuns echipaje de poliție, precum și reprezentanți de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova, care intervin pentru curățarea șoselei și redeschiderea circulației.

Potrivit primelor informații, accidentul nu s-a soldat cu victime.

Autoritățile au întocmit dosar penal, iar ancheta este în desfășurare pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs coliziunea.

Foto. DRDP Craiova/ Digi24 Deschide galeria foto

Editor : Ș.A.