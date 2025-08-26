Live TV

Video&Foto Accident grav pe Drumul Expres Craiova-Pitești: două TIR-uri s-au ciocnit violent. Traficul este complet blocat

Data publicării:
N14 ACCIDENT DRUM BLOCAT-TELDIR_VO_00328
Foto. DRDP Craiova/ Digi24

Circulația este complet blocată marți pe Drumul Expres Craiova-Pitești, în zona localității Negreni din județul Olt, după ce două TIR-uri încărcate cu alimente s-au ciocnit. Traficul a fost deviat pe DN 65, iar autoritățile estimează reluarea circulației în câteva ore.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DEX 12, la kilometrul 78, în zona localității Negreni, județul Olt, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 2 autocamioane, fără victime. Circulația rutieră este oprită pe ambele benzi ale sensului de mers către Pitești, fiind deviată pe DN 65”, au transmis autoritățile.

Polițiștii estimează că traficul va fi reluat după aproximativ patru ore.

La fața locului au ajuns echipaje de poliție, precum și reprezentanți de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova, care intervin pentru curățarea șoselei și redeschiderea circulației.

Potrivit primelor informații, accidentul nu s-a soldat cu victime.

Autoritățile au întocmit dosar penal, iar ancheta este în desfășurare pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs coliziunea.

Foto. DRDP Craiova/ Digi24
Foto. DRDP Craiova/ Digi24
Deschide galeria foto

Foto. DRDP Craiova/ Digi24 | Poza 1 din 3
Foto. DRDP Craiova/ Digi24
Foto. DRDP Craiova/ Digi24 | Poza 2 din 3
Foto. DRDP Craiova/ Digi24
Foto. DRDP Craiova/ Digi24 | Poza 3 din 3
Foto. DRDP Craiova/ Digi24
,

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
grosan
1
Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news medical”: „Totul a...
Primar
2
Fostul primar din Herson, eliberat de ruși din captivitate. De ce el nu s-a regăsit până...
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
3
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc...
Wonsan Kalma
4
„Resortul fantomă” din Coreea de Nord, văzut prin ochii unei turiste din Rusia. „Eram...
Avion
5
Un avion plin cu ruși a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone. Pasagerii...
Batjocorit pentru noua lui tunsoare, Carlos Alcaraz a reacționat imediat
Digi Sport
Batjocorit pentru noua lui tunsoare, Carlos Alcaraz a reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
o persoana are in mana mai multe bancnote
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma...
justitie catuse ciocanel
Procurori și judecători din țară au anunțat că își suspendă...
Viktor Orban
Viktor Orban îl amenință pe Volodimir Zelenski, după declarațiile...
Ambasadorul României în SUA, despre includerea în programul Visa...
Ultimele știri
Un alt general a fost arestat în Rusia. El este suspectat de o delapidare de peste 57 de milioane de ruble
O nouă dispută între Donald Trump și Uniunea Europeană: răspunsul blocului comunitar la amenințările cu tarife suplimentare
Se deschid încă două șantiere pentru înlocuirea conductelor de termoficare din București. Zonele anunțate de primarul Capitalei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2025-08-26 085933
Accident cu șase mașini între Galați și Brăila: două persoane au ajuns la spital. Traficul este blocat pe DN 22B
Elicoperul SMURD
Accident grav lângă Ploiești. Opt persoane rănite: una inconștientă, alte șase în stare critică. Trafic complet blocat
Screenshot 2025-08-17 182422
Accident grav cu șase mașini pe DN6, în Giurgiu. Patru persoane au fost transportate la spital
politist-radar-inquam-raul-giuglea
Șofer din Târgu-Jiu prins conducând cu peste 200km/h pe drumul expres Pitești - Craiova. Polițiștii au dat amenzi de 70.000 de lei
echipe de interventia la un accident din italia
Accident grav pe o autostradă din Italia. Trei oameni au murit, 18 au fost răniți
Partenerii noștri
Pe Roz
O actriță celebră în Spania a murit la 42 de ani. Antonio Banderas: „Ne-a părăsit prea devreme, condoleanțele...
Cancan
Felix Baumgartner a fost, de fapt, ucis? Răsturnare de situație, după ultima descoperire a anchetatorilor
Fanatik.ro
Care sunt cele mai bogate orașe și comune de lângă București. Câți bani alocă anual pentru concerte și...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Universitatea Craiova dă lovitura cu Bașakșehir! Câte bilete s-au vândut cu două zile înaintea returului...
Adevărul
Tăvălugul concedierilor a pornit. Ce domenii sunt afectate și ce ar trebui să facă angajații. Sfaturi de la...
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Comediantul Ionuț Rusu, despre momentul în care a fost arestat în Ungaria: "Nu sunt...
Digi Sport
"Gigi nu a stat cu mine pentru că eram frumoasă!" Anamaria Prodan a spus totul despre relația cu Gigi Becali
Pro FM
Fiica lui David Bowie, despre boala cu care a fost diagnosticată de curând: „Nu schimbă nimic, dar justifică...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Ucraina dezvăluie oficial noua versiune a rachetei Neptun cel lung, cu o rază de acțiune de 1.000 km
Newsweek
Care pensionari iau pensia mai repede în septembrie? Cine va plăti de zece ori impozit? Document
Digi FM
"Totul a apărut după expunerea la o femeie vaccinată". Afirmații controversate făcute de un medic, catalogate...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Cum arată și ce face azi, la 47 de ani, Maggie, fiica cea mare din "Dădaca". Nicholle Tom s-a revăzut recent...
UTV
Giulia Anghelescu și Vlad Huidu sărbătoresc 18 ani de iubire. „Încă reușești să mă faci să râd și să mă...