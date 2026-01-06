Accident grav pe E85, în Neamţ: un mort şi cinci răniţi, între care doi copii. Trafic blocat pe ambele sensuri

Un bărbat a murit, iar alte cinci persoane, între care doi copii, au fost transportate la spital, marţi, în urma unui accident rutier produs pe drumul european E85, în comuna Săbăoani din judeţul Neamţ. Traficul rutier pe E85 a fost blocat temporar pe ambele sensuri de circulaţie, pe durata intervenţiei echipajelor de salvare, informează News.ro.

Accidentul s-a produs în satul Traian, fiind implicate două autoturisme în care se aflau şase persoane, dintre care doi copii. La faţa locului au intervenit forţe şi mijloace de la Detaşamentul de pompieri Roman, cu o autospecială de stingere cu modul pentru descarcerare şi prim ajutor, o autospecială de descarcerare grea, o ambulanţă SMURD TIM şi o ambulanţă SMURD EPA. De asemenea, au fost trimise două ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi echipaje ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean.

Până la sosirea echipajelor de intervenţie, patru persoane reuşiseră să iasă singure din autoturisme. Un copil a fost scos din maşină de către participanţi la trafic, între care şi un pompier şi paramedic din Roman, aflat la câteva maşini distanţă de locul accidentului.

În urma impactului, şoferul unuia dintre autoturisme a rămas încarcerat. Acesta a fost descarcerat de pompieri şi preluat în stare de inconştienţă de echipajul SMURD TIM, care a început manevrele de resuscitare.

„Din păcate, bărbatul în vârstă de 41 de ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul de pe ambulanţa SMURD TIM declarând decesul acestuia. O femeie în vârstă de 37 de ani şi doi copii, în vârstă de 3 şi 9 ani, au necesitat îngrijiri medicale şi au fost preluaţi de un echipaj SAJ, fiind ulterior transportaţi la spital. Celelalte două persoane implicate în accident, o femeie de 47 de ani şi un bărbat de 51 de ani, cu traumatisme la nivelul toracelui şi membrelor superioare, au fost preluate de echipajele SMURD şi SAJ şi transportate la CPU Roman”, a transmis ISU Neamţ.

Potrivit reprezentanţilor ISU, pompierul aflat întâmplător în trafic a evaluat rapid situaţia şi a constatat că, într-unul dintre autoturismele aflate în afara părţii carosabile, se aflau două persoane care se autoevacuaseră. În celălalt autoturism, pe bancheta din spatele conducătorului auto, care era încarcerat, se afla un copil blocat.

Ajutat de o altă persoană, acesta a scos copilul din autoturism. Minorul, conştient şi cooperant, a fost evaluat şi aşezat într-o poziţie stabilă, fiind asistat permanent până la sosirea unui echipaj SMURD, care l-a preluat pentru îngrijiri medicale.

Traficul rutier pe E85 a fost blocat temporar pe ambele sensuri de circulaţie, pe durata intervenţiei echipajelor de salvare.

Editor : Ș.A.