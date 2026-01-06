Live TV

Accident grav pe E85, în Neamţ: un mort şi cinci răniţi, între care doi copii. Trafic blocat pe ambele sensuri

Data publicării:
accident-nt-6-ian-26
Accident grav pe E85, în Neamţ: un mort şi cinci răniţi, între care doi copii. Foto via News.ro

Un bărbat a murit, iar alte cinci persoane, între care doi copii, au fost transportate la spital, marţi, în urma unui accident rutier produs pe drumul european E85, în comuna Săbăoani din judeţul Neamţ. Traficul rutier pe E85 a fost blocat temporar pe ambele sensuri de circulaţie, pe durata intervenţiei echipajelor de salvare, informează News.ro.

Accidentul s-a produs în satul Traian, fiind implicate două autoturisme în care se aflau şase persoane, dintre care doi copii. La faţa locului au intervenit forţe şi mijloace de la Detaşamentul de pompieri Roman, cu o autospecială de stingere cu modul pentru descarcerare şi prim ajutor, o autospecială de descarcerare grea, o ambulanţă SMURD TIM şi o ambulanţă SMURD EPA. De asemenea, au fost trimise două ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi echipaje ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean.

Până la sosirea echipajelor de intervenţie, patru persoane reuşiseră să iasă singure din autoturisme. Un copil a fost scos din maşină de către participanţi la trafic, între care şi un pompier şi paramedic din Roman, aflat la câteva maşini distanţă de locul accidentului.

În urma impactului, şoferul unuia dintre autoturisme a rămas încarcerat. Acesta a fost descarcerat de pompieri şi preluat în stare de inconştienţă de echipajul SMURD TIM, care a început manevrele de resuscitare.

„Din păcate, bărbatul în vârstă de 41 de ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul de pe ambulanţa SMURD TIM declarând decesul acestuia. O femeie în vârstă de 37 de ani şi doi copii, în vârstă de 3 şi 9 ani, au necesitat îngrijiri medicale şi au fost preluaţi de un echipaj SAJ, fiind ulterior transportaţi la spital. Celelalte două persoane implicate în accident, o femeie de 47 de ani şi un bărbat de 51 de ani, cu traumatisme la nivelul toracelui şi membrelor superioare, au fost preluate de echipajele SMURD şi SAJ şi transportate la CPU Roman”, a transmis ISU Neamţ.

Potrivit reprezentanţilor ISU, pompierul aflat întâmplător în trafic a evaluat rapid situaţia şi a constatat că, într-unul dintre autoturismele aflate în afara părţii carosabile, se aflau două persoane care se autoevacuaseră. În celălalt autoturism, pe bancheta din spatele conducătorului auto, care era încarcerat, se afla un copil blocat.

Ajutat de o altă persoană, acesta a scos copilul din autoturism. Minorul, conştient şi cooperant, a fost evaluat şi aşezat într-o poziţie stabilă, fiind asistat permanent până la sosirea unui echipaj SMURD, care l-a preluat pentru îngrijiri medicale.

Traficul rutier pe E85 a fost blocat temporar pe ambele sensuri de circulaţie, pe durata intervenţiei echipajelor de salvare.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
protestatari in iran
1
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
oameni care se bucura in venezuela
2
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping „orice tentativă de control” asupra...
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
3
După ce a criticat inițial intervenția SUA, Viktor Orban spune acum că preluarea...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
4
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
polar bear mama
5
Un fenomen rar în Arctica îi uimește pe cercetători: O ursoaică polară a adoptat un pui
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Digi Sport
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Romania money. Close up. Financial concept, business background
Peste 3,5 milioane de copii au primit alocații în noiembrie. Suma totală se apropie de 1,19 miliarde de lei
Bandă a poliției cu mesajul nu treceți montată la locul unui accident din București pe 13 iulie 2018.
Accident pe DN15, în Neamţ. Un copil de 8 ani a fost lovit de o maşină condusă de un cetăţean ucrainean cu permis fals
Budapest Outdoor Ice Rink in Varosliget with Vajdahunyad Castle in the background, Budapest, Hungary
Vești bune pentru familiile cu copii din Ungaria. Guvernul de la Budapesta anunță noi măsuri fiscale de la 1 ianuarie 2026
casa padure italia copii
Cazul copiilor crescuți de părinți în pădure divizează Italia. Ce a decis statul în privința minorilor
politie accident
Accident grav pe DN17: Două persoane au murit și o a treia a fost grav rănită. Momentul surprins pe camerele de supraveghere
Recomandările redacţiei
profimedia-1063070853
Atacurile convenționale sunt istorie: Trump a folosit în Venezuela...
harta pe care se văd în prim plan românia, moldova și ucraina
Mandatul lui Nicușor Dan în discuțiile de la Paris. Ce este dispusă...
Inauguration of President Maduro in Venezuela
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas...
Inundatii
Inundații la Târgu Jiu. Localnicii acuză autoritățile, primarul are...
Ultimele știri
Sute de turiști, inclusiv o româncă, au rămas blocați pe o insulă îndepărtată din Golful Aden. Conflictul care a perturbat călătoriile
Trump îi imploră pe republicani: „Trebuie să câștigați alegerile de la mijloc de mandat!” De ce se teme președintele american
Corina Machado reiterează dorința de a împărți Nobelul pentru Pace cu Trump: „Dacă în octombrie credeam că o merita, imaginaţi-vă acum”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Fanatik.ro
Ion Țiriac nu mai este cel mai bogat român! Cei doi antreprenori care l-au surclasat pe miliardar. Ce avere au
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Nadia Comăneci, tentativă de sinucidere la 17 ani? „Așa spun rapoartele Securității!”. Care ar fi fost...
Adevărul
Cine este constructorul din Neamț fără niciun kilometru de autostradă care l-a învins pe Umbrărescu la...
Playtech
Cu ce viteză pot alerga pisicile: detaliul interesant care le face şi mai speciale
Digi FM
Până când se ia Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Ce spune rânduiala Bisericii Ortodoxe
Digi Sport
Răsturnare de situație?! Șumudică vrea să dea o lovitură de proporții cu un jucător român
Pro FM
Britney Spears, moment viral pe Instagram. La un pas de un accident vestimentar în timp ce dansa îmbrăcată...
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Dronă rară de recunoaștere a Rusiei, dotată cu inteligență artificială, doborâtă de interceptoarele ieftine...
Newsweek
Bolojan și ministrul muncii nu cad de acord pe o modificare în legea pensiilor. „Afectează mulți românii”
Digi FM
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...