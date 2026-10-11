Accident grav pe munte: un adolescent de 14 ani a căzut pe un traseu de mountain-bike. A fost nevoie de intervenția elicopterului SMURD

Un adolescent de 14 ani a căzut pe un traseu de mountain-bike din Azuga și a suferit o fractură de femur. Salvamontiștii au intervenit pentru a-i acorda primul ajutor, însă, având în vedere gravitatea accidentului, a fost solicitat un elicopter SMURD, care l-a preluat pe băiat și l-a transportat la un spital din București.

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Salvatorii montani au intervenit rapid și i-au acordat primul ajutor băiatului în vârstă de 14 ani. Ulterior, acesta a fost transportat la cabinetul medical de la Baza Salvamont Sorica, unde a fost monitorizat de către un echipaj al Ambulanței Prahova.

„Având în vedere gravitatea accidentului, am solicitat intervenția unui elicopter, care a preluat pacientul și la transportat la spital, în București. Pe tot parcursul zborului, adolescentul a fost monitorizat de către echipajul SMURD al elicopterului”, a transmis Salvamont Prahova.

Editor : A.P.