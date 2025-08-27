Traficul este blocat marți pe Valea Oltului, în comuna Bujoreni din județul Vâlcea, după un accident grav în care au fost implicate două autoturisme. Un copil de 3 ani a murit, iar alte șase persoane au fost rănite, fiind transportate la spital.

ACTUALIZARE 9.47 Copilul de 3 ani a murit, medicii declarând decesul la scurt timp după accident. El fusese găsit de echipajele medicale în stop cardiorespirator, iar paramedicii au început imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, viața lui nu a mai putut fi salvată.

Știrea inițială Potrivit primelor informații, accidentul ar fi fost provocat de nerespectarea distanței față de autoturismul din față. În cele două mașini se aflau opt persoane, iar șapte dintre ele au fost rănite și transportate la spital.

Medicii de la unitatea de primiri urgențe a Spitalului din Râmnicu Vâlcea încearcă să-l resusciteze pe copilul de 3 ani, însă starea lui este extrem de gravă, iar cadrele medicale au precizat că „șansele sunt minime”.

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție, care încearcă să gestioneze traficul. Coloanele de mașini se întind deja pe câțiva kilometri, circulația fiind blocată complet încă de la producerea accidentului.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Accident grav pe Valea Oltului. Foto. IPJ Vâlcea Deschide galeria foto

Editor : Ș.A.