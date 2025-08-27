Live TV

Video&Foto Accident grav pe Valea Oltului: un copil de 3 ani a murit. Șase persoane au ajuns la spital. Traficul este complet blocat

Data actualizării: Data publicării:
01423602-344a-4e43-a746-d0313d8c1bbf
Accident grav pe Valea Oltului. Foto. DRDP Craiova

Traficul este blocat marți pe Valea Oltului, în comuna Bujoreni din județul Vâlcea, după un accident grav în care au fost implicate două autoturisme. Un copil de 3 ani a murit, iar alte șase persoane au fost rănite, fiind transportate la spital.

ACTUALIZARE 9.47 Copilul de 3 ani a murit, medicii declarând decesul la scurt timp după accident. El fusese găsit de echipajele medicale în stop cardiorespirator, iar paramedicii au început imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, viața lui nu a mai putut fi salvată.

Știrea inițială Potrivit primelor informații, accidentul ar fi fost provocat de nerespectarea distanței față de autoturismul din față. În cele două mașini se aflau opt persoane, iar șapte dintre ele au fost rănite și transportate la spital.

Medicii de la unitatea de primiri urgențe a Spitalului din Râmnicu Vâlcea încearcă să-l resusciteze pe copilul de 3 ani, însă starea lui este extrem de gravă, iar cadrele medicale au precizat că „șansele sunt minime”.

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție, care încearcă să gestioneze traficul. Coloanele de mașini se întind deja pe câțiva kilometri, circulația fiind blocată complet încă de la producerea accidentului.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Accident grav pe Valea Oltului. Foto. IPJ Vâlcea
Accident grav pe Valea Oltului. Foto. IPJ Vâlcea
Deschide galeria foto

Accident grav pe Valea Oltului. Foto. IPJ Vâlcea | Poza 1 din 3
Accident grav pe Valea Oltului. Foto. IPJ Vâlcea
Accident grav pe Valea Oltului. Foto. DRDP Craiova | Poza 2 din 3
Accident grav pe Valea Oltului. Foto. DRDP Craiova
Accident grav pe Valea Oltului. Foto. DRDP Craiova | Poza 3 din 3
Accident grav pe Valea Oltului. Foto. DRDP Craiova
,

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
1
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc...
razboi
2
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
grosan
3
Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news medical”: „Totul a...
o persoana are in mana mai multe bancnote
4
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
Avion Iak-52
5
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război...
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
Digi Sport
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
„În vizorul lui Putin”. Fără perspective de pace, Rusia se apropie...
ARH N17 TURC RETINUT PISTOLAR IMPUSCATURI TERASA CENTRUL VECHI VO 250825_00160
Turcul care ar fi comandat atacul armat din Centrul Vechi a fost...
sedinta de guvern ilie bolojan
Ce a decis Coaliția pentru reforma locală: modificări la păcănele și...
tancuri rusești distruse sau blocate în mlaștină în Ucraina
Scutul mlăștinos al Europei. Soluția „2 în 1” găsită de UE pentru...
Ultimele știri
Marco Rubio a transmis un mesaj de felicitare pentru Republica Moldova. Ce a scris oficialul american
„Un ipocrit”. Phenianul este revoltat în urma declarațiilor din Biroul Oval ale președintelui sud-coreean. De la ce a pornit scandalul
Dronele ucrainene au distrus peste 100 de vehicule rusești pe frontul Novopavlivka în luna august. „O lovitură unică, una la un milion”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
N14 ACCIDENT DRUM BLOCAT-TELDIR_VO_00328
Accident grav pe Drumul Expres Craiova-Pitești: două TIR-uri s-au ciocnit violent. Traficul este complet blocat
Screenshot 2025-08-26 085933
Accident cu șase mașini între Galați și Brăila: două persoane au ajuns la spital. Traficul este blocat pe DN 22B
Elicoperul SMURD
Accident grav lângă Ploiești. Opt persoane rănite: una inconștientă, alte șase în stare critică. Trafic complet blocat
Screenshot 2025-08-17 182422
Accident grav cu șase mașini pe DN6, în Giurgiu. Patru persoane au fost transportate la spital
valea-oltului 2
Trafic blocat pe Valea Oltului: accident cu patru răniți în zona Câineni
Partenerii noștri
Pe Roz
Meghan Markle, detalii intime despre iubirea cu Harry. Cine a spus primul "Te iubesc" și când a știut că s-a...
Cancan
Caniculă și ninsori în septembrie 2025. Meteorologii Accuweather anunță o lună cum n-a mai fost în România
Fanatik.ro
Consilierul lui Ilie Bolojan, acuzat că a făcut prăpăd în apartamentul în care a locuit cu chirie: „Am avut...
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Măsuri șoc în pachetul II: închisoare pentru șefii poștei, detector de minciuni la ANAF. Ce vor păți...
Adevărul
Secretele cvartalelor construite în anii ’50, cartierele „de lux” din comunism. Cum arată după aproape opt...
Playtech
Meghan Markle are o fiică secretă! Căsnicia cu Prințul Harry, aproape de final, trecutul îi distruge toate...
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Americanii au rămas "mască". Așa a apărut Naomi Osaka pe teren, la US Open. "Efectul a fost cel dorit"
Pro FM
Taylor Swift, cerută de soție cu un inel fabulos: "Profa de engleză se mărită cu proful de sport". Cum a...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum încearcă Rusia să câștige de partea sa lumea, dincolo de Occident
Newsweek
Pensie majorată cu peste 1200 de lei după trecerea la „limită de vârstă”. Cât au contat anii în plus
Digi FM
Comediantul Ionuț Rusu, despre momentul în care a fost arestat în Ungaria: "Nu sunt...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Cum arată și ce face azi, la 47 de ani, Maggie, fiica cea mare din "Dădaca". Nicholle Tom s-a revăzut recent...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea, surpriză la Como. George Clooney și Adam Sandler, la câteva mese distanță