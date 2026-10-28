Accident în Brașov. O ambulanță care transporta o femeie însărcinată, implicată într-o coliziune cu un autocar și un autoturism

Un accident rutier în care au fost implicate un autocar, o ambulanță care transporta o femeie însărcinată și un autoturism s-a produs miercuri, pe strada Hărmanului din municipiul Brașov. În urma impactului, șoferul autocarului a refuzat transportul la spital, iar femeia însărcinată a fost preluată de un alt echipaj medical și transportată la maternitate.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov, în accident au fost implicate un autocar, un autoturism și o ambulanță care transporta o pacientă. Poliția a precizat că ambulanța se deplasa în regim normal de circulație.

La locul accidentului au fost trimise autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj SMURD, pentru acordarea asistenței medicale și asigurarea măsurilor de siguranță.

„Conducătorul autocarului a refuzat transportul la spital, iar femeia însărcinată, aflată în ambulanță, a fost preluată de un alt echipaj medical și transportată la maternitate pentru îngrijiri de specialitate. Aceasta este în afara oricărui pericol”, a transmis ISU Brașov.

Potrivit Poliției Județene Brașov, în urma accidentului au rezultat doar pagube materiale.

„Recomandăm conducătorilor auto care circulă în zonă să adapteze viteza de deplasare la condițiile de drum, dar și să urmeze indicațiile polițiștilor prezenți la locul accidentului”, au transmis reprezentanții Poliției.

Editor : Ș.A.