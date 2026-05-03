Video Exclusiv Accident în lanț cu 7 mașini pe A3, pe sensul spre Bucureşti. Autostrada a fost închisă, traficul a fost deviat

Un accident în lant s-a produs duminică după amiază pe Autostrada A3 București-Ploiești. Șapte mașini sunt implicate, iar o persoană a fost rănită. Traficul rutier a fost deviat pe DN1.

ACTUALIZARE 17.05 Traficul rutier pe Autostrada 3, în dreptul kilometrului 48 al sensului de mers spre Bucureşti, a fost reluat pe banda de urgenţă, anunță IPJ Prahova.

„La acest moment, traficul rutier a fost reluat pe banda de urgenţă, fiind dirijat de poliţiştii rutieri. Recomandăm tuturor participanţilor la trafic să circule cu prudenţă sporită şi să respecte indicaţiile poliţiştilor prezenţi în teren”, spu n polițiștii.

Știrea inițială: Potrivit Centrului Infotrafic, circulația rutieră este oprită pe Autostrada 3, în dreptul kilometrului 48 al sensului de mers spre Bucureşti, în apropierea localităţii Râfov, judeţul Prahova.

În zona respectivă a avut loc o coliziune între şapte autoturisme. În urma accidentului, o persoană a fost rănită şi a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Traficul este deviată de pe Autostrada 3 şi Autostrada 7 spre DN 1.

