Video Accident în Sectorul 2 al Capitalei: o ambulanță a intrat în plin într-o mașină. Momentul impactului, surprins de o cameră de bord

Un accident rutier a avut loc, joi, în Sectorul 2 al Capitalei, pe Șoseaua Ștefan cel Mare, unde o ambulanță și un autoturism al cărui șofer nu i-ar fi acordat prioritate s-au ciocnit. Momentul impactului a fost surprins de o cameră de bord.

 

În urma accidentului, o persoană a fost rănită. Este vorba despre șoferul autoturismului, un tânăr în vârstă de 25 de ani, care a fost transportat la spital și primește îngrijiri medicale.

Potrivit primelor informații, ambulanța, condusă de un bărbat de 41 de ani, circula pe Șoseaua Ștefan cel Mare și avea în funcțiune semnalele acustice și luminoase în momentul producerii accidentului. La un moment dat, aceasta s-a ciocnit cu autoturismul condus de tânărul de 25 de ani.

Șoferul autoturismului nu a rămas încarcerat și a fost preluat imediat de echipajele medicale, fiind transportat la spital.

Conducătorul ambulanței a fost testat de polițiștii rutieri cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

La această oră, traficul este restricționat pe Șoseaua Ștefan cel Mare, pe sensul de mers dinspre Piața Obor către Piața Victoriei. Sunt afectate benzile a treia și a patra, precum și linia de tramvai.

La fața locului se află polițiști și alte echipaje de intervenție, care efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

