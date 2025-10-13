O femeie de 35 de ani şi un copil de aproximativ doi ani, aflat în cărucior, au fost loviţi de un autoturism, pe şoseaua Berceni din Bucureşti. Accidentul ar fi avut loc pe trecerea de pietoni. Femeia a murit, iar copilul a fost transportat la spital.

Accidentul a avut loc, luni după-amiază, pe şoseaua Berceni, nr. 50.

„Din primele informaţii, un bărbat în vârstă de 20 de ani, care conducea un autovehicul pe Şos. Berceni, când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 50, a surprins şi accidentat doi pietoni, respectiv o femeie în vârstă de 35 de ani şi un minor în vârstă de aproximativ 2 ani (copilul se afla în cărucior). În urma producerii accidentului a rezultat decesul femeii, iar minorul a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale”, a transmis Brigada Rutieră.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Traficul rutier în zonă este dirijat de poliţiştii rutieri, pe Şos. Berceni, sensul de mers către Centura Bucureştiului.

